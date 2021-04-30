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البابا تواضروس يحذر من الموجة الثالثة لفيروس كورونا فى عظة الجمعة العظيمة

الجمعة، 30 أبريل 2021 04:22 م
البابا تواضروس يحذر من الموجة الثالثة لفيروس كورونا فى عظة الجمعة العظيمة قداسة البابا تواضروس الثاني أثناء صلوات الجمعة العظيمة
كتب: محمد الأحمدى

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حذر قداسة البابا تواضروس الثانى من الموجه الثالثة من جائحة فيروس كورونا المستجد، مشددًا على المصلين المشاركين فى صلوات الجمعة العظيمة، بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الصحية.
 
وجاء ذلك فى ختام عظته فى الجمعة العظيمة التي صلَّاها قداسته اليوم فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
 
وكان قداسة البابا قد نبه أبناءه إلى الموضوع ذاته، في عظة خميس العهد أمس في دير الشهيد مارمينا بمريوط.
 
وقال قداسته: "نشكر الله أنه يعطينا الفرصة رغم الوباء والموجة الثالثة، أرجوكم الالتزام الكامل وخط الوقاية الأول أمام هذا المرض اللعين الذي أصاب عشرات الملايين هو الكمامة وغسل اليدين والبعد عن الزحام ونجلس في مكان جيد التهوية  ويكون طعامنا صحي ولا تتهاون وصلي من أجل الذين انتهت حياتهم بسبب الفيروس ومن أجل المرضى الله يشفيهم،  الحياة غالية فانتبه، سوف نصلي الآن الساعة الثانية عشر و نلتزم بأماكنا حتى نهاية الصلوات ونصلي من أجل كل أحد وأخواتنا المرضى لأجل أن يشفيهم الله ويفرحوا بالقيامة".

البابا تواضروس

الكنيسه الارثوذكسية

الجمعه العظيمه

سبت النور

عيد القيامه

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