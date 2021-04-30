اليوم السابع
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الاحتلال الإسرائيلي يعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الجمعة، 30 أبريل 2021 11:16 ص
الاحتلال الإسرائيلي يعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى قوات الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ

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أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، وصول المصلين الى المسجد الأقصى المبارك في الجمعة الثالثة من شهر رمضان.
 
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن شهود عيان، إن قوات الاحتلال أغلقت الحواجز المحيطة بالقدس المحتلة منذ ساعات الصباح الباكر وسمحت لعدد محدود من الفلسطينيين بالدخول إلى القدس المحتلة.
 
وانتشرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال داخل الأحياء المقدسية وأعاقت حركة الفلسطينيين ومركباتهم .
 
وداخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة، نصبت قوات الاحتلال حواجز حديدية ودققت في هويات المارة في حارات وأزقة المسجد الأقصى المبارك، واحتجزت عددا منهم بحجة عدم حصولهم على تصاريح دخول للقدس.
 
 

إسرائيل

فلسطين

القدس

المسجد الاقصى

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