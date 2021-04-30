الإمام الأكبر يهنئ قداسة البابا تواضروس الثانى بعيد القيامة

كتب: محمد الأحمدى

تلقى قداسة البابا تواضروس الثانى اتصالًا هاتفيٍّا مساء اليوم، من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، حيث قدم خلاله التهنئة لقداسته بمناسبة عيد القيامة المجيد، معربًا عن أمنياته أن يعيد الله هذه المناسبات على جميع المصريين بالخير والأمن والاستقرار.

وكان البابا تواضروس ترأس صلوات جمعة الصلبوت بالكنيسة الكبرى بالكاتدرائية، حيث يعد أحد أهم المناسبات الكنسية على الإطلاق.

وشارك في الصلوات عدد من الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة، وخورس الكلية الإكليريكية بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد إلى جانب عدد محدود من الشعب.

وشهدت عملية دخول الكاتدرائية إجراءات احترازية مشددة حيث تولى فريق الكشافة التابع للكاتدرائية، تطبيق عدد من الخطوات الوقائية حيال المشاركين في الصلاة بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني قد ناشد أبناءه في عظة خميس العهد أمس، أن يلتزموا بكل الحرص بكافة الإجراءات الاحترازية واصفًا إياها، بأنها خط الوقاية الأول أمام هذا الفيروس اللعين.

وشدد قداسته على متابعيه عبر الشاشات للاهتمام بغسل الأيدي وارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، إلى جانب تناول الطعام الصحي.

كما شدد على التزام المصلين في كافة كنائس الكرازة المرقسية بالأعداد المقررة، تجنبًا للتجمعات.