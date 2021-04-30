الأمن العام يداهم الفيوم وينفذ 10 آلاف حكم ويضبط سلاح ومخدرات

كتب محمود عبد الراضي ـ الفيوم رباب الجالي

وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم حملة أمنية مكبرة بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى إستهدفت (دائرة قسم شرطة أول الفيوم – مركز شرطة طامية).

أسفرت جهودها عن ضبط (9) قطع سلاح نارى.. بحوزة 9 متهمين " لإثنين منهم معلومات جنائية"، وضبط (8) قضايا مخدرات .. ضبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة ، بحوزة 9 متهمين "لستة منهم معلومات جنائية"، وضبط (8) قطع سلاح أبيض.. بحوزة 8 متهمين "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ (1092) حكم قضائى متنوع، وضبط (3) مراقب هارب، وضبط (176) قضية متنوعة أبرزها (مصنفات فنية – آداب عامة – مخالفات مرورية- تموينية)، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.

جاء ذلك فى إطار الجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط متجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.