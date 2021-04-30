اكتشاف نوع جديد من الضفادع السامة تضىء ليلا فى البرازيل.. صور

فاطمة شوقى

اكتشفت مجموعة من الباحثين من الجامعة الفيدرالية البرازيلية Mato Grosso do Sul نوعا جديدا من الضفادع البرتقالية وهى قاتلة شديدة السمية، وجلدها يتميز بأنه يضئ فى الظلام.

وأشارت صحيفة "أولها ديجيتال" البرازيلية إلى أنه مع بحث كثيف فى الغابات فى البرازيل ، جنوب سيرا دا مانتيكويرا مباشرة ، في ساو باولو ، تم العثور على أكثر من 276 عينة من الضفادع باستخدام ضوء الفلورسنت، وهى قادرة على مهاجمة الجهاز العصبى والإضاءة فى الظلام.



ضفدع برتقالى

بشكل عام ، الضفادع البرتقالية صغيرة جدًا، يغطي السم القوي جلدهم بالكامل ، والذي يهاجم بشكل مباشر الجهاز العصبى للمعتدي في الآونة الأخيرة ، تم العثور على نوع جديد في سييرا دي لا مانتيكويرا ، التي تمر عبر جنوب شرق البرازيل.



ضفدع سام

وتم اطلاق اسم Brachycephalus ephippium ،على هذه الانواع الجديدة ،وفقًا للنتائج ، فإن الضفدع الجديد لديه بقع داكنة على رأسه وهو أصغر قليلاً من الضفادع الأخرى. أظهر اختبار الحمض النووي أنه يختلف عن الأنواع الأخرى بنسبة 3٪ فقط ، وهو ما يكفي لضمان تصنيف نوع جديد.



ضفدع فى البرازيل

يعتزم الباحثون مواصلة الدراسة على الأنواع الجديدة ، ووفقًا للفريق ، فإن الخطوة التالية هي الكشف عن الغرض من العظام الفلورية.