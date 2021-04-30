اعترفات سباك طعن شابا بمنطقة الخليفة: "عاكس أختى فى نهار رمضان"

كتب سليم على

اعترف سباك أمام النيابة العامة بجنوب القاهرة، بطعن عاطل بسلاح أبيض "سكين" في منطقة البطن، عقب مشاجرة نشبت بينهما، بسبب معاكسة المجني عليه لشقيقة المتهم في نهار رمضان بمنطقة الخليفة.

وذكر المتهم أنه غضب لتعرض شقيقته للمعاكسة، ونشبت بينه مشادة كلامية والمجني عليه، تطورت إلى مشاجرة، مما دفعه للاعتداء عليه بسلاح أبيض، واستمع رجال المباحث لأقوال شقيقة المتهم، وأكدت أنها تعرضت للمعاكسة من جانب العاطل.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة ، ووجهت له تهمة البلطجة وحيازة سلاح أبيض.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى المنيل الجامعي باستقبالها المجنى عليه مقيم في حارة آمين الجندي الإمام الشافعي دائرة القسم مصاب بجرح طعني نافذ بالبطن، بانتقال رجال مباحث قسم شرطة الخليفة والفحص وسؤال المصاب تبين حدوث مشادة كلامية بينه وبين أحد جيرانه سباك ومقيم بذات الحارة "بدون إصابات".

على الفور جرى تشكيل فريق بحث لضبط المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة الثابتة والمتحركة تم ضبطه وضبط بحيازته سكين مستخدم في الواقعة، وبمواجهته أمام رجال المباحث اعترف بارتكابه الواقعة لقيام المجني عليه بمعاكسة شقيقته، ومقيمة بذات العنوان، تطورت إلى قيام المتهم بطعن المصاب وإحداث إصابته بالأداة المضبوطة، وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، أمر بتحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.