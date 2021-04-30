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ارتفاع مخصصات دعم السلع التموينية 2.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة

الجمعة، 30 أبريل 2021 07:30 ص
ارتفاع مخصصات دعم السلع التموينية 2.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة السلع التموينية- أرشيفية
كتبت : نورا فخرى

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كشف البيان التحليلى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/ 2022، والمسلم إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، عن ارتفاع مخصصات دعم السلع التموينية خلال العام المالى الجديد بنحو 2.735 مليار جنيه عن العام الجارى.

وبلغت تقديرات بند دعم السلع التموينية خلال العام المالى الجديد 2021/2022 نحو 87 مليارا و222 مليون جنيه مقابل 84 مليارا و487 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى 2021/2020.

يشار إلى البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2021/2022، والذى ألقاه وزير المالية الدكتور محمد معيط، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، كشف عن بلوغ الاستخدامات نحو 2 تريليون و461 مليارا و15 مليون جنيه بنسبة (34.6%) من الناتج المحلى، مقسمة إلى 3 مكونات رئيسية تتمثل فى "المصروفات" بواقع تريليونا و837 مليارا و723 مليون جنيه العام المالى الجديد 2021/2022 مقابل تريليونا و713 مليارا و178 مليون جنيه العام المالى الجارى 2020/2021، و30 مليارا و292 مليون جنيه لـ"حيازة الأصول المالية"، و593 مليار جنيه لـ"سداد أقساط القروض".

وتتضمن المصروفات 6 بنود رئيسية، تتمثل في: "الأجور وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والفوائد، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والمصروفات الأخرى، والاستثمارات".

وبلغت مخصصات بند "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" خلال العام المالى الجديد 2021/2022 نحو 321 مليارا و302 مليون جنيه مقابل 326 مليارا و279 مليون جنيه

 


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