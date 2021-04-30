ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر خلال مهرجان يهودى بإسرائيل لـ44 قتيلًا

كتب وكالات

قال مسعفون إسرائيليون إن العشرات لقوا حتفهم فى تدافع أعلى جسر خلال احتفال دينى فى إسرائيل، الأمر الذى وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه كارثة كبيرة، فيما أفادت وسائل إعلام إسرئيلية بارتفاع عدد القتلى لـ44، فضلاً عن وجود 150 مصابًا بين اليهود.

وكان عشرات الآلاف من اليهود تجمعوا عند ضريح الحاخام شمعون بار يوشاى للاحتفالات السنوية التى تشمل الصلاة والرقص طوال الليل.

وقالت منظمة نجمة داود الحمراء فى بيان على تويتر إنّ المأساة التى وقعت أثناء مشاركة عشرات آلاف اليهود فى رحلة الحجّ السنوية إلى قبر الحاخام شمعون بار يوحاى على جبل ميرون أسفرت عن وقوع "عشرات القتلى"، مشيرة إلى أنّ طواقمها "تكافح لإنقاذ أرواح عشرات الجرحى، ولن تستسلم إلى أن يتمّ إخلاء آخر ضحية".