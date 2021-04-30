اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 أبريل 2021 04:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر خلال مهرجان يهودى بإسرائيل لـ44 قتيلًا

الجمعة، 30 أبريل 2021 03:41 ص
ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر خلال مهرجان يهودى بإسرائيل لـ44 قتيلًا قتلى انهيار جسر خلال مهرجان يهودى شمال إسرائيل
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال مسعفون إسرائيليون إن العشرات لقوا حتفهم فى تدافع أعلى جسر خلال احتفال دينى فى إسرائيل، الأمر الذى وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه كارثة كبيرة، فيما أفادت وسائل إعلام إسرئيلية بارتفاع عدد القتلى لـ44، فضلاً عن وجود 150 مصابًا بين اليهود.
 
وكان عشرات الآلاف من اليهود تجمعوا عند ضريح الحاخام شمعون بار يوشاى للاحتفالات السنوية التى تشمل الصلاة والرقص طوال الليل.
 
وقالت منظمة نجمة داود الحمراء فى بيان على تويتر إنّ المأساة التى وقعت أثناء مشاركة عشرات آلاف اليهود فى رحلة الحجّ السنوية إلى قبر الحاخام شمعون بار يوحاى على جبل ميرون أسفرت عن وقوع "عشرات القتلى"، مشيرة إلى أنّ طواقمها "تكافح لإنقاذ أرواح عشرات الجرحى، ولن تستسلم إلى أن يتمّ إخلاء آخر ضحية".

إسرائيل

انهيار جسر باسرائيل

احتفالات يهودية

نتنياهو

جبل الجرمق

الشرطة الإسرائيلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة