ابحث مع بايدن.. ماسك الرئيس الأمريكي يصيبه بارتباك قبل مؤتمر بجورجيا.. فيديو

كتبت: نهال أبو السعود

تسبب القناع الطبي الخاص بالرئيس الأمريكي في حالة من الارتباك اعترت جو بايدن والسيدة الأولي جيل بايدن قبل بدء لقاء جماهيري بولاية جورجيا، حيث استغرق ما يقرب من 30 ثانية في البحث عنه قبل أن تخرجه السيدة الأولي من جيبه.

وقال بايدن في محاولة لتدارك الموقف سأكون في ورطة بدونه، وذلك برغم حصوله على جرعات تطعيمه بلقاح كورونا بالكامل، بحسب ما نشرته صحيفة نيويورك بوست.

وأظهرت لقطات من حدث قبل ساعات في دولوث حيث احتفل الرئيس الأمريكي بيومه المائة في الحكم، حيث ظهر وهو يبحث عن قناعه المفقود بعد وصوله إلى منصته، وكان صوته مسموعا وهو يقول: "لا أستطيع أن ‏أجد قناعي".‏

وانضمت إليه السيدة الأولى جيل بايدن في بحثه حيث كرر مناشدته، وأخذت نفس الملف لتتصفحه ‏وتنحني أيضًا لتنظر على الأرض.‏

وتابع الرئيس للجمهور: "أبحث عن قناعي - أنا في ورطة"، دون أن يوضح بالضبط ما هي المشكلة ‏التي سيواجهها نظرًا لأنه قد تم تطعيمه بالفعل وكان يتحدث في الهواء الطلق.‏

عندما تم إحضار قناع احتياطي أخيرًا، وجد بايدن غطاء وجهه الأول، والذي كان في جيب بنطاله طوال ‏الوقت بمساعدة من السيدة الأولي.

وفي مقابلة مع شبكة أن بي سي في وقت سابق، قال بايدن إنه يعتزم الاستمرار في ارتداء الأقنعة في الخارج على الرغم من ‏التوجيهات الجديدة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، واصفا إياها بأنها "مسؤولية ‏وطنية".‏

قال جو بايدن: "إنه إجراء احترازي صغير أن يتخذ ذلك له تأثير عميق. إنها مسؤولية وطنية ".‏

ومع ذلك، تسبب قلقه الزائد بسبب القناع المفقود في علامات استفهام على مواقع التواصل ‏الاجتماعي، حيث وصفت المعلقة والمراسلة لوري لين الأمر بأنه "محرج فقط" ، قائلة إن الرئيس كان ‏‏"رجلًا تم تطعيمه ويقف على بعد أميال من شخص آخر".