إعرف أماكن 13 منفذ تم تخصيصها من أوقاف الأقصر لبيع صكوك الأضاحى

وقال الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير مديرية الأوقاف بالمحافظة، أنه يسر مديرية الأوقاف أن تعلن عن توافر خدمة بيع صكوك الأضاحي لهذا العام 1442 هجرية و2021 ميلادية، وأن المديرية ليسعدها الإعلان عن أماكن بيع هذه الصكوك على مستوى محافظة الأقصر، وعددها 13 منفذ، مع ملاحظة أن سعر بيع الصك للجمهور هو 2000 جنيه، وفى حالة طلب المزيد للمعلومات يرجى التواصل على الرقم التالى 01097143996.

وتشمل أماكن المنافذ التى حددتها أوقاف الأقصر، ما يلي:- "مقر إدارة أوقاف الزينية – إدارة أوقاف البياضية - إدارة أوقاف أصفون - إدارة أوقاف إسنا - إدارة أوقاف الطود - إدارة أوقاف حاجر كومير - إدارة أوقاف النمسا - إدارة أوقاف القرنة - إدارة أوقاف أرمنت – ديوان عام المديرية – مسجد فاطمة الزهراء – مسجد أبو الحجاج الأقصري – مسجد الإيمان".

وكان قد أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم فرش مسجدين جديدين من مساجد المديرية بمدينة الطود بالسجاد الجديد القادم من الوزارة، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تشرفت مديرية أوقاف الأقصر خلال شهر رمضان المبارك بفرش مسجدين جديدين من مساجد المديرية، وهي مسجد جمال عبد الناصر ومسجد فجر الإسلام بقرية نجع الدار بمركز ومدينة الطود والتابعين لإدارة أوقاف الطود بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة، موجهاً الشكر لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين ساهموا فى فرش هذا المسجد.