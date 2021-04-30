إطلاق قطار مكرس للأطباء فى مترو الأنفاق بموسكو تكريما لجهدهم فى مواجهة كورونا

وكالات

أطلق مترو الأنفاق في موسكو، اليوم الجمعة، قطارا خاصا تحت عنوان "شكرا للأطباء"، وعبرت نائبة عمدة موسكو، أناستاسيا راكوفا، عن شكرها للأطباء على مهنيتهم فى مواجهة جائحة فيروس كورونا، وأشارت إلى أن المكانة والاحترام لمهن الطبيب والممرض يشهدان ازديادا جديا، مضيفة أن العدد الكبير من تلاميذ المدارس يريدون اليوم تكريس حياتهم للطب، بحسب " روسيا اليوم".

وتوجد داخل القطار قصص للأطباء أنفسهم حول شعورهم أثناء عملهم في "المنطقة الحمراء" الخاصة بمرضى كورونا، وما يتكون منه يوم العمل أثناء الجائحة، بالإضافة إلى حقائق أخرى حول مكافحة جائحة فيروس كورونا.

يذكرأن، قالت السفارة المصرية فى موسكو، إن الحكومة الروسية أصدرت قرارا يسمح لمواطنى الدول التى تم استئناف الطيران معها بالوصول إلى روسيا من أية دولة من الدول الـ29 التى تم استئناف الرحلات الجوية بينها وبين روس

وأضافت السفارة فى بيان لها على صفحتها على فيس بوك أنه نتيجة لهذا القرار فيمكن السفر إلى روسيا عبر رحلات غير مباشرة (ترانزيت) إذا ما كانت الدولة التى سيتم المرور من خلالها من الدول التى استأنفت معها روسيا الطيران وهم 29 دولة من بينهم مصر.

وتشمل قائمة الدول التى استأنفت روسيا معها الطيران كل من أرمينيا، أذربيجان، فنزويلا، فيتنام، ألمانيا، اليونان، قطر، كازاخستان، قيرجيزستان، كوبا، المالديف، الإمارات، كوريا الجنوبية، سيشل، صربيا، سنغافورة، سوريا، طاجيكستان، أوزبكستان، فنلندا، سويسرا، سريلانكا، إثيوبيا، اليابان، المملكة المتحدة، الهند، تنزانيا، وتركيا.