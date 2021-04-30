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إصابة أمين دير القديسين بمدينة الطود فى الأقصر بفيروس كورونا

الجمعة، 30 أبريل 2021 07:44 م
إصابة أمين دير القديسين بمدينة الطود فى الأقصر بفيروس كورونا القمص صرابامون الشايب
الأقصر - أحمد مرعى

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أعلن القمص صرابامون الشايب أمين دير القديسين بمدينة الطود جنوب محافظة الأقصر، منذ ساعات عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه إصابته بفيروس كورونا منذ ثلاثة، ويصاحبه ارتفاع شديد في درجة الحرارة، وآلام في العظام، وعدم انتظام في معدل الأكسجين، متمنياً من الجميع دعمه حتى الشفاء العاجل قريباً.

 

وقال القمص صرابامون الشايب على صفحته بـ"فيس بوك": منذ ثلاث ايام أُعاني يا أحبائي من دور كورونا عنيف، مع ارتفاع شديد في درجة الحرارة، وآلام مبرحة في العظام وعدم انتظام في معدل الأكسجين، لكن أثق هذه هدية الرب لي في أسبوع الآلام وأيضا وأنا في السبعين من العمر لأنه يحبني، وأثق ايضاً أنني سأعبر هذه الأزمة بسلام، الكورونا لا هي عار ولا خطية، ولا هي بسبب خطايانا وغضب الله علينا، وهذا هو الذي يجعلني أفتخر بأنني مُصاب بكورونا".

 

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