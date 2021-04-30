اليوم السابع
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إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة أموال مطبعة فى باب الشعرية

الجمعة، 30 أبريل 2021 04:19 م
إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة أموال مطبعة فى باب الشعرية محكمة - أرشيفية
كتب سليم على

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أحالت النيابة العامة بجنوب القاهرة، عاطل لمحكمة الجنح، لاتهامه بسرقة مبلغ مالى من داخل مطبعة في دائرة قسم باب الشعرية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة، من صاحب مطبعة كائنة بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل درج المكتب بالمطبعة ملكه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكابها عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية". وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته مبلغ مالى من متحصلات الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وأقر بإنفاقه باقي المبلغ المالي المُستولى عليه على متطلباته الشخصية، باستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة وأضاف أنه يقوم بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة".

وتم بإرشاده ضبط كافة المتعلقات المستولى عليها بمسكنه، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وقرروا بعدم قيامهم بتحرير محاضر بوقائع السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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