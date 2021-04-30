اليوم السابع
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الجمعة، 30 أبريل 2021 06:21 ص
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أسعار اللحوم البلدى اليوم.. السجق البلدى 120-130 جنيها

الجمعة، 30 أبريل 2021 06:00 ص
أسعار اللحوم البلدى اليوم.. السجق البلدى 120-130 جنيها أسعار اللحوم - صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 30-4-2021 استقرارا فى السوق المحلى وفقا لما أعلنته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة. 
 
 
وسجلت  أسعار اللحوم الكندوز   120-140  جنيها،الضأن 130-150 جنيها للكيلو، و الجملي 100-120 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها. 
 
 
واستقر سعر كباب الحلة عند 130-145 جنيها للكيلو، و المفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو ، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو. 
وكان  محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة،  قال إن الوزارة تولى اهتماما كبيراً بالتربية السليمة للحيوانات، مضيفا: "كما أننا نشدد الرقابة على المجازر التابعة لنا ولكن تغذية بعض الحيوانات على القمامة يتسبب فى أمراض مختلفة، وعلى المواطنين الحذر من ذلك"، وتابع: "نوصى المواطنين أن يقوموا بشراء اللحوم من أماكن معتمدة وموثوق بها تحمل الأختام المعتمدة".
  
 
 

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