أسعار اللحوم البلدى اليوم.. السجق البلدى 120-130 جنيها

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 30-4-2021 استقرارا فى السوق المحلى وفقا لما أعلنته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وسجلت أسعار اللحوم الكندوز 120-140 جنيها،الضأن 130-150 جنيها للكيلو، و الجملي 100-120 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.

واستقر سعر كباب الحلة عند 130-145 جنيها للكيلو، و المفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو ، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.

وكان محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، قال إن الوزارة تولى اهتماما كبيراً بالتربية السليمة للحيوانات، مضيفا: "كما أننا نشدد الرقابة على المجازر التابعة لنا ولكن تغذية بعض الحيوانات على القمامة يتسبب فى أمراض مختلفة، وعلى المواطنين الحذر من ذلك"، وتابع: "نوصى المواطنين أن يقوموا بشراء اللحوم من أماكن معتمدة وموثوق بها تحمل الأختام المعتمدة".