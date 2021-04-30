أخبار مصر.. الرئيس السيسى يتقدم بخالص التعازى لحكومة الهند وشعبها فى ضحايا كورونا

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص التعازي إلى حكومة الهند وشعبها الصديق في ضحايا جائحة كورونا.

وكتب الرئيس علي حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:"بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري، أتقدم بخالص التعازي إلى حكومة الهند وشعبها الصديق في ضحايا جائحة كورونا، ونأمل في أن تتمكن من تجاوز هذه الفترة العصيبة في أسرع وقت ممكن، متمنين الشفاء العاجل لجميع المصابين والسلامة للشعب الهندي الصديق، وأؤكد تضامن مصر الكامل مع الهند في جهودها لمواجهة هذه الظروف".. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.







الأجواء شديدة الحرارة تستمر غدا بجميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء، وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد وجنوب سيناء .



وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.



بدء صرف معاشات مايو غدا من ماكينات الصراف الآلى لبنك ناصر ومنافذ ATM

وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى ببدء صرف كافة معاشات مايو للعملاء غدا السبت الموافق الاول من مايو عبر ماكينات الصرف الآلى ومنافذ الدفع الالكتروني.

وأكد محمد عشماوى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى أنه تم الاتفاق مع إحدى شركات الدفع الالكترونى، على تخفيض عمولات السحب من الشركة بمناسبة شهر رمضان والاجازات، وذلك للتيسير على العملاء، مضيفا أنه تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الالكترونى" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.

وأشار عشماوى إلى أنه بناء على تكليفات الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعى ورئيس مجلس إدارة البنك، تم تفعيل خدمة الدفع الالكترونى الرائدة فى مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية لصرف المرتبات والمعاشات المحولة على البنك مما سيكون له الأثر فى تخفيف التزاحم داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلى بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم والمساعدة فى التيسير على العملاء وخاصة كبار السن فى صرف مستحقاتهم دون عناء أو الوقوف فى الطوابير خاصة فى ضوء تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. الدفع الالكتروني.



شركات الطيران الروسية تبدأ تنظيم جداول تشغيل الرحلات المباشرة للمنتجعات المصرية

بدأت شركات الطيران الروسية فى تنظيم جداول تشغيل رحلاتها الجوية المباشرة إلى المنتجعات المصرية، وتحديداً مطارى شرم الشيخ والغردقة، وذلك استعداداً لاستئناف الرحلات الروسية خلال الموسم الصيفى لعام الجارى 2021، وذلك بعد فترة انقطاع دامت لأكثر من 5 سنوات منذ حادث الطائرة الروسية المنكوبة فوق سيناء فى أكتوبر عام 2015.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدنى، أن الشركات الجوية الروسية بدأت بالفعل فى حجز مقاعدها على جداول التشغيل الصيفى لمطارى شرم الشيخ والغردقة، حيث بدأ الوكلاء من شركات خدمات الطيران بالفعل فى مخاطبة المطارين بمواعيد التشغيل المحددة للناقلات الروسية السياحية.



المترو يخفض سرعة قطارات الخطين الأول والثانى بسبب ارتفاع الحرارة

أعلنت شركة المترو تخفيض سرعات قطارات الخطين الأول والثانى خارج النفق إلى 60 كم/س بدلا من 80 كم/س بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث أصدرت تعليمات للسائقين بتخفيض السرعة حفاظا على مسير القطارات وقضبان السكك الحديدية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الجمعة، ارتفاع فى درجات الحرارة ، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وسجلت القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.



شيخ الأزهر: الدعوة لتقديس التراث الفقهى تؤدى إلى جمود الفقه الإسلامى

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الدعوةَ لتقديسِ التراثِ الفقهيِّ، ومُساواتِه في ذلك بالشريعةِ الإسلاميَّةِ تُؤدِّي إلى جُمودِ الفقهِ الإسلاميِّ المعاصر، كما حدث بالفعلِ في عصرِنا الحديثِ؛ نتيجةَ تمسُّك البعضِ بالتقيُّدِ -الحرفي- بما وَرَدَ من فتاوى أو أحكامٍ فقهيَّةٍ قديمةٍ كانت تُمثِّلُ تجديدًا ومواكبةً لقضاياها في عصرِها الذي قِيلَتْ فيه، لكنَّها لم تَعُدْ تُفيد كثيرًا ولا قليلًا في مُشكلاتِ اليوم، التي لا تُشابِهُ نظيراتِها الماضيةَ، اللهمَّ إلا في مُجرَّدِ الاسمِ أو العنوان.

وأوضح فضيلته اليوم خلال الحلقة الثامنة عشر من برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب»، أن مما قد يثير دهشة المشاهد أن قضيةَ "التجديدِ" الفقهيِّ، وبخاصةٍ في مجالِ: الأسرةِ، والمرأةِ، والأحوالِ الشخصيَّةِ، والاقتصادِ، والبنوكِ والربا، بل والقضايا السياسيَّةِ وغيرِها، هي قضية ليست بنتَ اليوم، ولا بنتَ هذا القَرْنِ، والحديثُ في بيانِ ذلك حديثٌ طويلٌ، أقتصرُ فيه على لَفْتِ الأنظارِ إلى أنَّ الكلامَ فيه: حوارًا ومناقشات وتأليفًا ومحاضراتِ عرَفَه الناسُ في مصرَ-هنا- منذ مائةٍ وخمسةٍ وعشرين عامًا على الأقلِّ.

وأشار شيخ الأزهر إلى أن الإمام محمد عبده توفي في (1905م)، وهو -رحمه الله- لم يَرْحَلْ إلا بعدَ أنْ مَلَأ أسماعَ المسلمين شرقًا وغربًا بأنَّ شريعةَ الإسلامِ أوسعُ وأرحمُ بالناسِ من الأحكامِ الفقهيَّةِ المأخوذةِ حَصْرًا من المذهبِ الحنفيِّ، مذهبِ دولةِ الخلافةِ آنذاك، دُونَ سائرِ المذاهبِ الأخرى.. وكغيرِه من أئمَّةِ الإصلاحِ شغَلَتْه قضايا المرأةِ بأكثرَ ممَّا شغلَتْه القضايا الأخرى، ورُغْمَ ذلك ظلَّ الوضعُ على ما كان عليه قبلَ الإمام وبعدَه: جُمودًا وخوفًا من تحمُّلِ مسؤوليَّةِ التغييرِ في أوضاعٍ ارتبطت بالشريعةِ قُرونًا متطاولة.



أسعار الذهب فى مصر اليوم تتراجع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 776 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر، تراجع بقيمة جنيهين وقت كتابة هذه السطور، إذ يسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 776 جنيها للجرام.

الأسعار العالمية للذهب تسجل تذبذب واضح وحركة مستمرة بين الارتفاع والهبوط ، لتبلغ أسعار أونصة الذهب ما بين 1768 إلي 1770 دولار، وهو ما يجعل سعر الذهب في مصر يرتفع وينخفض في حدود جنيهين إلي 3 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر:

سعر عيار 21 اليوم 776 جنيها للجرام.

سعر عيار 18 اليوم 664 جنيها للجرام.

سعر عيار 24 اليوم 886 جنيها للجرام.

سجل سعر الجنيه الذهب ما قيمته 6209 جنيها.

أونصة الذهب 1768 دولار.



التعليم: امتحان مايو التكميلى لمن لم يحصل على 50% فى الورقة الامتحانية لأبريل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحان التكميلى لطلاب الثانوية العام لمن لم يحصل على 50% في الورقة الامتحانية لشهر أبريل، موضحة أن امتحان الترم الأول لطلاب أولى وثانية ثانوى كان للاجتياز فقط، ولكن امتحان شهر أبريل الورقى مخصص لها 100% من درجة المادة ومن ثم درجة الطالب تحسب وفقا ما يحصل عليه من درجة في شهر امتحان شهر أبريل.

وكشفت وزارة التعليم، أن احتساب درجات الترم الثانى، تشمل امتحانى شهرى مارس الماضى وأبريل، تضاف إلى الدرجة التى حصل عليها التلميذ فى الفصل الدراسى الأول للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى، وتحسب بعد ذلك درجة الطالب النهائية، حيث يمثل الترم الثانى 50% من المجموع الكلى للعام الدراسى، بالإضافة إلى 50% أخرى هى نتيجة الفصل الدراسي الأول.

وتابعت الوزارة، أن الطالب الذى لم يحقق نسبة النجاح بعد إضافة درجات الترمين سوف يخوض امتحان تكميلى في شهر مايو المقبل، مشيرة إلى أن الامتحانات التي تعقد في مايو ستكون في المواد التي لم يحقق فيها الطالب نسبة النجاح وليس في كل المواد الدراسية.



7 مليارات للعلاج على نفقة الدولة بالموازنة الجديدة.. والصحة تطلب رفعها لـ8.5

بلغت مخصصات علاج المواطنين على نفقة الدولة بمشروع موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان للسنة المالية 2021/2022، والمعروضة على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نحو 7 مليارات جنيه، وشهد اجتماع اللجنة الأخير لمناقشة مشروع الموازنة مطالبات من مسئولي الوزارة برفع هذا المبلغ إلى 8.5 مليار جنيه بزيادة 1.5 مليار جنيه.

وبلغت مخصصات الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بموازنة وزارة الصحة نحو 7 مليارات و167 مليون جنيه، وطالب ممثلو وزارة الصحة باعتمادات إضافية لهذا الباب بلغ إجماليها نحو 1.7 مليار جنيه منها 1.5 مليار جنيه المخصصات العلاج على نفقة الدولة، ونحو 200 مليون جنيه للتعاقد مع الأطباء فوق سن الـ60 لسد العجز فى عدد الأطباء.