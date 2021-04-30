أحمد عمر هاشم: ما من معركة من المعارك خاضها المسلمون فى رمضان إلا وانتصروا

كتب على عبد الرحمن

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن يوم بدر هو يوم الفرقان الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل، وما من معركة من المعارك خاضها المسلمون فى رمضان إلا وانتصروا فيها وهذه الانتصارات المباركة بدأت بيوم الفرقان فى أول لقاء مسلح بين جند الحق وجند الباطل فى غزوة بدر الكبرى بوحدة المسلمون والتفافهم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقهم لما عاهدوا الله عليه.



جاء ذلك فى كلمة ألقاها الدكتور أحمد عمر هاشم، خلال احتفال وزارة الأوقاف، بذكرى غزوة بدر، عقب صلاة التراويح من مسجد السيدة زينب رضى الله عنها، بحضور الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والشيخ خالد خضر، وكيل أوقاف القاهرة، عدد من قيادات وزارة الأوقاف، وبدأ الحفل بتلاوة للقرآن الكريم للشيخ ياسر الشرقاوى، وابتهال للشيخ معوض الفشنى.



ويؤدى أئمة المساجد التابعة لوزارة الأوقاف، خطبة الجمعة، تحت عنوان "يوم بدر.. دروس وعبر"، وهو الموضوع الذى حددته الوزارة مسبقا وعممته على الأئمة، وشددت على ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، كما جددت وزارة الأوقاف، تنبيهاتها لأئمة المساجد بضرورة ألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين "الأولى والثانية"، مراعاة للظروف الراهنة، مؤكدة ثقتها فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة .









احتفال وزارة الأوقاف



الحضور بحفل وزارة الأوقاف



الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو مجمع البحوث الإسلامية



جانب من احتفال وزارة الأوقاف



