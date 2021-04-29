اليوم السابع
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3 دورات جديدة للعاملين فى المحليات لرفع أداء الخدمات المقدمة للمواطنين

الخميس، 29 أبريل 2021 12:36 م
3 دورات جديدة للعاملين فى المحليات لرفع أداء الخدمات المقدمة للمواطنين مركز التنمية المحلية بسقارة
كتب على عبد الرحمن

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ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، التابع لوزارة التنمية المحلية، خلال الأسبوع المقبل 3 دورات تدريبية هى تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الأزمات والتطبيق على أزمات الأمطار والسيول ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التفتيش الإدارى ومكاتب المتابعة الميدانية ودورة القيادة وادارة الذات لرؤساء المراكز والمدن و الأحياء ونوابهم ومساعديهم  فيما تستمر دورة إدارة المشروعات pmp للأسبوع الثانى على التوالى ويستفيد من دورات الاسبوع المقبل عدد 124  متدرباً من جميع المحافظات.
 
وقالت وزارة التنمية المحلية، فى بيان اليوم، إن الدورت تأتى في ضوء تكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة الاهتمام بتدريب العاملين بالمحليات لرفع مستوى ادائهم للخدمات المقدمة للمواطنين بصورة أفضل وأسرع.
 
فيما أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أعداد كوادر قيادية مؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات في المحافظات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة موضحاً أن خطة تدريب مركز سقارة تركز على تلبية أكبر قدر من الاحتياجات والطلبات التدريبية في المحافظات وزيادة عدد المتدربين في كل دورة وزيادة عدد الإدارات المستهدفة في عملية التدريب وعدد الدورات.
 
من ناحية أخرى احتفل اليوم مركز التنمية المحلية بسقارة بانتهاء فعاليات 3 دورات تدريبية هي دورة تحليل البيانات باستخدام الحاسب الآلي باستخدام برنامج (spss) للمديرين والعاملين بمراكز المعلومات، ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال اعداد دراسات الجدوي وخطط الصيانة ونفقات التشغيل بالإدارات الهندسية وإدارة التخطيط والمشروعات ، بالإضافة إلى دورة تنمية قدرات المديرين والعاملين في صندوق التنمية المحلية والإقراض واستفاد من الدورات 122 متدرباً من جميع المحافظات.

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