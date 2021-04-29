10 معلومات عن أطلس الإسكندرية.. يحتوى على 31 خريطة حديثة بالأقمار الصناعية

الإسكندرية - جاكلين منير

أصدرت مكتبة الإسكندرية مشروع أطلس الإسكندرية ضمن مشروعات مكتبة الإسكندرية، وهذا المشروع مكون من ثلاث مراحل، تم تنفيذه من خلال وحدة نظم المعلومات الجغرافية وقواعد البيانات التابعة لمركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط، وهو إصدار خريطة كاملة ومُحَدَّثة للإسكندرية.

وهناك 10 معلومات يجب أن تعرفها حول أطلس الإسكندرية:

1- هيئة المساحة التابعة للبلدية قامت بآخر مسح ميدانى فى الفترة بين عامى 1993 و1995.

2- المسح تم على مقياس 1:5000، فكان من المستحيل إظهار تفاصيل مثل أرقام المبانى وأسماء الشوارع والحارات.

3- حدثت تغييرات كبيرة فى استخدام الأراضى والمبانى فى الفترة الأخيرة فى أحياء مثل سموحة ووسط البلد والكورنيش.

4- التغيرات جعلت الخرائط الحالية لا تفيد تهتم كل مرحلة من مراحل هذا المشروع بمنطقة مختلفة من الإسكندرية.

5- فى نوفمبر 2007 تم إصدار أطلس الشوارع الخاص بمنطقة وسط البلد ويمثل المرحلة الأولى من المشروع.

6- يحتوى الأطلس على 31 خريطة تفصيلية تغطى المنطقة بين الميناء الشرقى من الشمال وسكة الحديد من الجنوب، والميناء الغربى من الغرب وشارع قناة السويس من الشرق.

7- تم الحصول على البيانات التى قام مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بتجميعها من خلال أحدث أنظمة المعلومات الجغرافية وقواعد البيانات.

8- المسح الميدانى تم خلال الأعوام من 2004 إلى 2007.

9- تم تكوين الخريطة الأساسية باستخدام صور الأقمار الصناعية المأخوذة فى عام 2006.

10- هذا النوع من الإصدارات هو الأول من نوعه فى الإسكندرية؛ نظرًا لنطاق البيانات الواسع الذى يحتوى عليه، بالإضافة إلى صور الأقمار الصناعية الملونة المرفقة بكل خريطة.