اليوم السابع
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الخميس، 29 أبريل 2021 11:12 م
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‎أمراض الصيف.. كيف تتخلصين من الطفح الجلدى الحرارى لطفلك فى 7 خطوات؟

الخميس، 29 أبريل 2021 10:00 م
‎أمراض الصيف.. كيف تتخلصين من الطفح الجلدى الحرارى لطفلك فى 7 خطوات؟ الطفح الجلدي
ندى سليم

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الطفح الجلدي الحراري من الأمراض المرتبطة بفصل الصيف، فهو مرض شائع إلى حد ما بالنسبة لكبار السن والرضع، والذى يكون ناتجا عن الحرارة، والذي يُطلق عليه أيضًا الحرارة الشائكة.

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وكشف تقرير نشر فى موقع انسايدر أن الطفح الجلدي الحراري يحدث عندما يُحبس العرق خلال فترات الطقس الحار أو الرطب، نتيجة انسداد قنوات العرق، والتى تحبس العرق وتسبب تهيجًا للجلد، والتى  تنتشر فى منطقة الرقبة أو الإبطين أو الأرداف أو محيط الخصر، لأنه قد يكون من الصعب على جسمك إطلاق الرطوبة فى هذه المناطق عالية التعرق، خاصةً إذا كانت المنطقة مسدودة بملابس ضيقة أو طيات الجلد.

والأطفال أكثر الفئات العمرية المعرضة بشكل خاص للطفح الجلدى الحرارى لأن قنوات العرق لديهم صغيرة وأن أجسامهم ليست قادرة بشكل كافى على تنظيم درجة الحرارة، كما يكون كبار السن أيضًا أكثر عرضة للإصابة بالطفح الحرارى، لأن أنسجة الجلد الداعمة التى تحافظ على قنوات العرق مفتوحة تميل إلى الانهيار أو الانهيار مع تقدمنا ​​فى العمر.

وذكر الخبراء اهم أعراض الطفح الجلدى الحرارى وهى كالتالى:

1. الجفاف أو التشنجات الحرارية .

2. ظهور نتوءات حمراء أو وردية، وقد تبدو مشابهة للبثور 

3. ظهور فقاعات مائية بلون الجلد تتكسر بسهولة أو تكيسات مؤلمة.

ويتمثل علاج الطفح الجلدى الحرارى فى عدة خطوات منها:

1. إذا تعرضت لأشعة الشمس اذهب إلى داخل منزلك لوقف التعرق الذى يسبب انسداد القنوات ويؤدي إلى الطفح الجلدي الحراري.

2. إذا كنت بالخارج حاول إيجاد مكان فى الظل لتجنب ارتفاع درجات الحرارة. 

3. ضع قطعة قماش مبللة وباردة على المنطقة المصابة لمدة 20 دقيقة  ثم اتركها لتجف.

4. جفف المنطقة الملتهبة واتركها معرضة للهواء البارد، إذا كانت المنطقة الملتهبة فى مكان معرض للعرق، مثل الإبطين، يمكنك استخدام بودرة الأطفال لتهدئة بشرتك ومنع المزيد من التهيج.

5. تجنب المستحضرات أو المراهم أو أي محاليل موضعية أخرى

6 تجنب حك المنطقة، والذى قد يسبب التقشير راحة مؤقتة ، لكنه قد يؤدي في الواقع إلى تلف الجلد على المدى الطويل.

7. استخدام  ملابس تسمح بمرور الهواء مثل ارتداء ملابس مصنوعة من مزيج البوليستر، والتي تسمح بمرور الهواء بدرجة عالية.


الطفح الحراري

الطفح الجلدي الحراري

اسباب الطفح الجلدي

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علاج الطفح الجلدى

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