وصول أول طائرة مساعدات طبية روسية إلى الهند

هبطت طائرة روسية تحمل مساعدات طبية عاجلة في مطار نيودلهي امس الأربعاء، وهي الأولى من طائرتين أرسلتهما وزارة الطوارئ الروسية، وفقا لقناة روسيا اليوم.

وكان المكتب الصحفي للكرملين قد ذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بأن موسكو قررت تقديم مساعدة إنسانية للهند على خلفية انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن الهند في المركز الثاني عالميا من ناحية عدد الإصابات بفيروس كورونا، الذي وصل إلى 17.9 مليون حالة، حيث ستمر تنامي عدد الإصابات بوتائر سريعة منذ فبراير الماضي.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية أنها ستقدم للهند أكثر من 22 طنا من المساعدات لمحاربة فيروس كورونا.