اليوم السابع
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هيئة ضمان جودة التعليم تعتمد 5 كليات و121 مدرسة و48 معهد أزهرى

الخميس، 29 أبريل 2021 05:04 م
هيئة ضمان جودة التعليم تعتمد 5 كليات و121 مدرسة و48 معهد أزهرى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
كتب محمود طه حسين

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اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد فى جلسته اليوم الخميس، برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد - رئيس الهيئة، ٥ كليات وهم كلية طب الفم والأسنان جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وكلية التربية جامعة حلوان، وكلية الطب بقنا جامعة جنوب الوادى، وكلية الهندسة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وكلية الطب البشرى بنين بدمياط جامعة الأزهر.
 
واعتمد المجلس 4 برامج تعليمية بكلية الهندسة جامعة القاهرة وهم، برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربية، برنامج الهندسة الكهربية تخصص هندسة الاتصالات والحاسبات، برنامج الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات، برنامج هندسة الحاسبات، كما أصدر المجلس عدة قرارات اعتماد لـ121 مدرسة، و48 معهد أزهرى بالتعليم قبل الجامعى.

التربية والتعليم

ضمان الجودة والاعتماد

اعتماد كليات

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