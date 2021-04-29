هيئة الدواء تشارك فى اجتماع مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات واستخدامها

كتب وليد عبد السلام

قامت هيئة الدواء المصرية بالمشاركة في الاجتماع التشاوري الفني الثالث، رفيع المستوى، والمنعقد بشأن مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات واستخدامها، والذي نظمه النظام العالمي لمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات، التابع لمنظمة الصحة العالمية، GLASS 2021

وباستضافة مشتركة بين وزارة الصحة والشئون الاجتماعية في السويد، ووزارة الصحة والرعاية في جمهورية كوريا.



ومن جانبه أكد الدكتور محمود ياسين، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن فاعليات الاجتماع تمت من خلال تقنية الملتقى الافتراضي، على مدار أربعة أيام في الفترة من 26 وحتى 29 أبريل 2021، وقد تم التسجيل للمشاركة في الملتقى 88 دولة.



ومن جانبها أشارت الدكتورة شرين عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء إلى أنه خلال أيام الملتقى تم عرض النظام العالمي للترصد رؤيته ومختلف التطورات والمستجدات الخاصة بمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات واستخدامها، وتم عقد جلسات تشاورية، حيث شاركت هيئة الدواء المصرية في الجلسة التشاورية الخاصة بوضع السياسات.



كما أوصت هيئة الدواء خلال الجلسة التشاورية على أهمية وضع أولوية نظام الترصد لكل من استخدام واستهلاك مضادات الميكروبات، والذي بدوره يؤدي للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات، والعمل نحو ترشيد استخدام مضادات الميكروبات والتي لها دور كبير في احداث تغييرات في الميكروبات يصاحبها زيادة مقاومة الميكروبات والذي يؤثر سلبا على كفاءة مضادات الميكروبات مشيرة إلى أن ذلك سوف يعود بالنفع على النظام الصحي العالمي، ويرفع مؤشرات الصحة العامة.