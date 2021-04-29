اليوم السابع
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الخميس، 29 أبريل 2021 08:33 م
خالد صلاح
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هنا عاصمة الفسيخ.. تعرف على سر صناعة الأسماك المملحة من "نبروه".. فيديو وصور

الخميس، 29 أبريل 2021 07:00 م
هنا عاصمة الفسيخ.. تعرف على سر صناعة الأسماك المملحة من "نبروه".. فيديو وصور أشهر محلات الفسيخ بنبروه
الدقهلية - فريق المحافظات

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قدم "اليوم السابع"، بثًا مباشرًا من مدينة نبروه أشهر مدن تصنيع الفسيخ والأسماك المملحة للتعرف علي الأسماك وكيفية اختيار الفسيخ السليم من المغشوش وكذلك حركة البيع وسبب شهرة المدينة فى هذا المجال.

وقال شريف اليمانى، صاحب محل فسيخ، إن مدينة نبروه تشتهر بصنعة الفسيخ، وذلك لمحافظتهم على جودتها، وهم أبناء مهنة من سنوات عديدة، كما إن الإقبال يتزايد هذا العام من قبل الأقباط نظرًا لتزامن عيد شم النسيم مع شهر رمضان فلن يقبل المسلمين علي شراؤه.


وأكد شريف اليماني، إن أغلى فسيخ يباع في نبروه لا يتعدى سعر الكيلو الواحد 100 جنيها، وذلك لزيادة الإقبال عليها من جميع الأنحاء، ويكتفي الفسخانى أن يكسب 5 أو 10 جنيهات فى الكيلو.


وأوضح شريف اليمانى، أنه يمكن التفريق بين الأسماك السليمة وكذلك الفاسدة من المنظر الجمالي لها والقوام الذى يجب أن يكون سليم وكذلك اللون الوردى للسمك، والنصيحة الأهم هى الأمانة والنظافة بالنسبة للعاملين في تلك المهنة، وأن يتقى العاملين الله فى البيع، مشيرًا إلى أن فسيخ نبروه وصل إلى كل الدول العربية وكذلك الدول الأوروبية، ويأتى أجانب إلى المحل لشراء الفسيخ وأكله.

ولفت شريف اليماني، إلى أن الإقبال يتزايد علي شراء الفسيخ في عيد شم النسيم وكذلك أعياد الأضحي والفطر، ويحتاج الفسيخ في ذلك الجو المعتدل من 15 إلي 20 يوم لتجهيزه.
 

أشهر محلات الفسيخ بنبروه
أشهر محلات الفسيخ بنبروه

 

أشهر محلات الفسيخ
أشهر محلات الفسيخ

 

الفسيخ بمدينة نبروه
الفسيخ بمدينة نبروه

 

الفسيخ بنروه
الفسيخ بنروه

 

تجهيز الفسيخ في نبروه
تجهيز الفسيخ في نبروه

 

تجهيز الفسيخ
تجهيز الفسيخ

 


مدينة نبروه

محلات الفسيخ

اعياد الربيع

شم النسيم

اخبار الدقهلية

اخبار مصر

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