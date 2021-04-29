هنا عاصمة الفسيخ.. تعرف على سر صناعة الأسماك المملحة من "نبروه".. فيديو وصور

وقال شريف اليمانى، صاحب محل فسيخ، إن مدينة نبروه تشتهر بصنعة الفسيخ، وذلك لمحافظتهم على جودتها، وهم أبناء مهنة من سنوات عديدة، كما إن الإقبال يتزايد هذا العام من قبل الأقباط نظرًا لتزامن عيد شم النسيم مع شهر رمضان فلن يقبل المسلمين علي شراؤه.



وأكد شريف اليماني، إن أغلى فسيخ يباع في نبروه لا يتعدى سعر الكيلو الواحد 100 جنيها، وذلك لزيادة الإقبال عليها من جميع الأنحاء، ويكتفي الفسخانى أن يكسب 5 أو 10 جنيهات فى الكيلو.



وأوضح شريف اليمانى، أنه يمكن التفريق بين الأسماك السليمة وكذلك الفاسدة من المنظر الجمالي لها والقوام الذى يجب أن يكون سليم وكذلك اللون الوردى للسمك، والنصيحة الأهم هى الأمانة والنظافة بالنسبة للعاملين في تلك المهنة، وأن يتقى العاملين الله فى البيع، مشيرًا إلى أن فسيخ نبروه وصل إلى كل الدول العربية وكذلك الدول الأوروبية، ويأتى أجانب إلى المحل لشراء الفسيخ وأكله.



ولفت شريف اليماني، إلى أن الإقبال يتزايد علي شراء الفسيخ في عيد شم النسيم وكذلك أعياد الأضحي والفطر، ويحتاج الفسيخ في ذلك الجو المعتدل من 15 إلي 20 يوم لتجهيزه.





أشهر محلات الفسيخ بنبروه



أشهر محلات الفسيخ



الفسيخ بمدينة نبروه



الفسيخ بنروه



تجهيز الفسيخ في نبروه