نقيب الصيادين: وقف الصيد بخليج السويس والبحر الأحمر السبت المقبل

السويس- سيد نون

قال بكرى أبو الحسن، نقيب الصيادين بالسويس، إنه سيتم وقف الصيد بمياه خليج السويس والبحر الأحمر ابتداء من يوم السبت 1 مايو، وأن هيئة الثروة بدأت تنفيذ القرار بوقف الصيد بحرفة الصيد "الجر" مراكب الصيد الكبيرة فى يوم 15 أبريل الماضى، أما الحرف الأخرى للصيد من بينها الشنشولا "اللنشات البحرية" ومراكب اليد الصغيرة يتم وقف الصيد لها فى الأول من شهر مايو القادم.

وأشار بكرى أبو الحسن، إلى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أنه يتم وقف الصيد خلال هذه الفترة من أجل تنمية الثروة السمكية بمياه خليج السويس والبحر الأحمر، وأن تستمر عمليات زيادة الإنتاج السمكى.

وأكد أبو الحسن، أن إجمالى عدد مراكب الصيد لحرف الجر والشنشولا التى تعمل بمياه خليج السويس والبحر الأحمر يصل عددهم إلى 10 مركب صيد.

كما أكد نقيب الصيادين بالسويس، استمرار موسم الصيد بمياه خليج السويس حتى المواعيد المحددة، وانخفاض نسب التلوث البحرى بمياه الخليج.