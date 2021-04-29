"مياه القليوبية" تعلن الطوارئ خلال عيد العمال وشم النسيم والعمل بنظام الورديات

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أنه فى إطار الاحتفال بمناسبتى عيد العمال وعيد شم النسيم، تم إصدار تعليمات برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات والمناطق، وأن العمل يسير بانتظام داخل جميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة، وذلك لضمان استمرار واستدامة الخدمة للمواطنين وتدعيم فرق الطوارئ لمواجهة أي مشاكل طارئة.

وأكد "مجاهد"، فى بيان له، علي اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية داخل جميع مواقع العمل في ظل مواجهة تدعيات فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس شركة مياه القليوبية، أنه تم إجراء أعمال الصيانة المختلفة والتى شملت عدد من طلمبات المياه للمحافظة على التشغيل بالمستوى القياسي لسد احتياجات المواطنين من استهلاك المياه خلال فترة الأعياد، وتم إصدار التعليمات لمديرى المحطات لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة على مدار اليوم والإبلاغ الفوري في حالة ظهور أعطال.

وتواصل شركة القليوبية لمياه الشرب والصرف الصحي أعمال التطهير لخطوط الصرف الصحي بنطاق المحافظة، وذلك فى إطار خطة التطهير المكثفة الموضوعة من قبل الشركة.

وطالب "مجاهد"، بحسن التعامل مع منظومة الصرف الصحي، تجنبًا لانسداد الشبكات نتيجة السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين، وحفاظًا على المرافق العامة للدولة والصحة العامة للمواطنين.

وأكد، على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة الواردة إلى الخط الساخن، والعمل على حلها فورًا، وخاصة المشاكل المتعلقة بمياه الشرب أو الصرف الصحي، موضحا أنه يتم تلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة على الخط الساخن 125 من التليفون الأرضي أو من المحمول على رقم 0120 0288880