مياه الشرقية: رفع الوصلات الخلسة وتحصيل المديونيات المتراكمة بمشتول السوق

الشرقية - فريق المحافظات

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تعمل على تقديم كافة سبل الدعم والإمكانيات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع التحول الرقمى داخل المحافظة لكونه يُعد أحد أهم محاور الارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم وخاصة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى من خلال تقديم كوب مياه نظيف ومشروعات صرف صحى آمنه وسليمة حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وفى هذا الإطار أوضح اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى أن التحول الرقمى ساعد كثيراً على تحديد الأماكن التى بها وصلات خلسة (غير قانونية) من خلال استخدام نظام المراقبة والتحكم عن بعد (SCADA) لعمل مسح جغرافى لجميع انحاء المحافظة وتحديد الأماكن التى بها وصلات مياه تتبع الشركة بلا أى أوراق رسمية وتنظيم حملات مكثفة لتحصيل المديونات والمتأخرات والكشف عن الوصلات الخلسة ورفعها فوراً مشيراً إلى أن اللوائح والقوانين تجيز منح مكافأة لمن يبلغ عن الوصلات الخلسة.

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أنه إيماناً بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقاً لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية تم تشكيل لجان من القطاع التجارى بفرع الشركة بمركز ومدينة مشتول السوق للمرور والتفتيش على المشتركين بقرية كفر أبراش وتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التى يلجأ إليها البعض هروبًا من اتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحى دون سداد المستحقات أسفرت عن:

· تحرير 2 محضر تعدى على شبكة الصرف الصحي.

· تحرير 2 محضر مخالفة شروط تعاقد

· تغيير 3 عدادات معطلة لعدادات مسبوقة الشحن

· تحصيل المتأخرات من عدد كبير من المشتركين

· تحرير إنذارات مخالفه لإتاحة الفرصة لتسويه الأوضاع خلال أسبوع من تاريخ الإنذار

ناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانونى وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أى مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن الموضحة:

هاتف ارضى 125 / محمول 01205502098 / واتس آب 01205502086 ، مؤكداً أن تلك المخالفات تحَمِّل الشركة عبئاً ثقيلاً وتستنزف طاقتها ومواردها، وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات.