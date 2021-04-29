مونت كارلو: فرنسا تعتزم منع أشخاص يعرقلون العملية السياسية فى لبنان من دخول أراضيها

كتب أحمد علوى

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الخميس ، إن فرنسا بدأت في اتخاذ إجراءات تقيد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسية في لبنان إلى الأراضي الفرنسية.

وقال لو دريان أيضا في بيان إن فرنسا تتخذ إجراءات مماثلة بحق المتورطين في الفساد في لبنان، وفقا لما ذكرته إذاعة مونت كارلو الدولية.

وقال لودريان: يجب أن يفهم المعرقلون في لبنان أننا لن نظل مكتوفي الأيدي.

يذكر ان لودريان كان قد شدد على أن "الأزمة في لبنان ليست ناتجة عن كارثة طبيعية بل عن مسؤولين سياسيين معروفين"، معتبرا أن "القوى السياسية اللبنانية عمياء ولا تتحرك لإنقاذ البلاد على الرغم من تعهداتها، وهي تتعنت عن عمد ولا تسعى للخروج من الأزمة".