اليوم السابع
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من 8 إلى 10 أكواب يوميا.. الصحة توضح أهمية شرب المياه بكثرة لمصابى كورونا

الخميس، 29 أبريل 2021 12:43 ص
من 8 إلى 10 أكواب يوميا.. الصحة توضح أهمية شرب المياه بكثرة لمصابى كورونا أهمية شرب المياه للمصاب بكورونا خلال فترة العزل المنزل
كتب على عبد الرحمن

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نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" انفوجراف يوضح أهمية شرب المياه بكثرة للمصاب بفيروس كورونا خلال العزل المنزلى، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلى لمصابى فيروس كورونا.
 
وأكدت وزارة الصحة والسكان، خلال الانفوجراف ضرورة شرب من 8 إلى 10 أكواب مياه يوميا للحفاظ على :"درجة حرارة الجسم، مقاومة الأمراض، الصحة العامة، حيوية الجسم"، قائلة:" المياه هي الخيار الأفضل، لكن يمكن شرب عصائر الفواكه الطبيعية بدون السكر أو استبدال السكر بعسل النحل بكميات قليلة" 
وقالت الوزارة إنه يمكن التواصل مع غرفة وزارة الصحة والسكان لمتابعة مرضى فيروس كورونا في العزل المنزلي مجانًا، من خلال إرسال كلمة (عزل) إلى الرقم 1440.
وتهدف مبادرة متابعة حالات العزل المنزلى لمصابى فيروس كورونا إلى توفير طريقة سهلة تساعد المواطنين المصابين بفيروس كورونا في التواصل مع غرفة أزمات فيروس كورونا المركزية بوزارة الصحة من خلال رسائل الـ  sms المجانية إلى الرقم 1440، وإمكانية الوصول للمواطنين الذين يتم تشخيصهم كحالات كورونا في مستشفيات وعيادات القطاع الخاص وتسجيلهم ضمن منظومة متابعة حالات فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة
كما تهدف مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلى لمصابى فيروس كورونا، لتقديم خدمة المتابعات التليفونية للمرضى بالعزل المنزلي من متخصصين فى وزارة الصحة، ومتابعة صرف العلاج لحالات كورونا المعزولة منزليا ومراجعة بروتوكول العلاج والإجراءات الوقائية اللازمة.

أهمية شرب المياه

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اخبار سوهاج

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