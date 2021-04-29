مغارة على بابا.. شريف دفع 1.5 مليون جنيه لمستريح أطفيح (فيديو)

كتب أحمد حسنى

مغارة على بابا.. أسرار وكواليس من داخل بئر الاحتيال، بعضها يتسم بالحزن والندم، وأخرى تكتسى بالفقر وفقدان أمل استعادة حقوقه، أبواب يفتحها "اليوم السابع" على مدار 30 حلقة يومية خلال شهر رمضان، يروى فيها ضحايا عمليات النصب كيف ذهب شقى العمر ولم يعد أملاً فى استثمار أموالهم لصناعة حياة أفضل، إلا أنهم وجدوا أن تلك الأحلام لم تعد إلا سراب فى بئر الاحتيال.

"الحلقة السابعة عشر"

وفى الحلقة السابعة عشر من برنامج " مغارة على بابا"، يقول شريف الشناوى، أحد ضحايا مستريح أطفيح، إنه دفع للمستريح مبلغ 1.5 مليون جنيه، بعدما جمع الأموال من والده وأشقائه، موضحاً أنه يعانى بعد ما دفع كل ما يملك للمستريح.

وأضاف ضحية المستريح، "أنا أبويا مرض ومكنتش لاقى أي فلوس أعالجه بيها لحد ما توفى، انا دفعت 1.5 مليون جنيه وعايز حقى وفلوسى مش عايزين أكتر من كده".