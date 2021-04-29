اليوم السابع
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مطرانية الفيوم تغلق الزيارات بـ4 أديرة لمواجهة كورونا

الخميس، 29 أبريل 2021 11:36 ص
مطرانية الفيوم تغلق الزيارات بـ4 أديرة لمواجهة كورونا مطرانية
الفيوم رباب الجالي

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قررت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة الفيوم، غلق 4 أديرة تابعة للإيبارشية، أمام الزيارات الفردية والجماعية، يومي عيد القيامة المجيد وشم النسيم، بسبب زيادة أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.
 
 
وأوضحت المطرانية في بيان صحفي، صباح اليوم، تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا إبرام، مطران الفيوم ورئيس أديرتها، أن أديرة رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون، والقديس الأنبا أور بجبل النقلون، والقديس مكاريوس السكندري ببرية الريان، ودير وكرمة القديس الأنبا إبرام،بقرية العزب بمحافظة الفيوم، لن تستقبل زيارات فردية أو جماعية خلال يومي العيد.
 
 
 
 
 
 

 


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الإيبارشية

عيد القيامة المجيد

شم النسيم

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