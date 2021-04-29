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الخميس، 29 أبريل 2021 08:33 م
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مطبخ مجانى بالشرقية.. خلية نحل يومية لتوفير 1500 وجبة يوميا لإفطار غير القادرين.. فيديو

الخميس، 29 أبريل 2021 08:00 م
مطبخ مجانى بالشرقية.. خلية نحل يومية لتوفير 1500 وجبة يوميا لإفطار غير القادرين.. فيديو مطبخ زواد الخير
الشرقية - إيمان مهنى

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أجري "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، من داخل مطبخ مجاني داخل محافظة الشرقية لتوفير 1500 وجبة يومياً لإفطار الأسر الأكثر احتياجاً، خلال شهر رمضان الكريم.

ومن جانبها قال أحد القائمين على مطبخ "زواد الخير"، إن المطبخ يعمل طوال العام، ولكنه يخصص 1500 وجبة يومياً للأسر غير القادرة، ويبدأ العمل منذ الساعات الأولى من اليوم على ورديات حتى يتم توصيل الوجبات إلى المنازل.
 
 
وأضاف، أن الفكرة بدأت منذ حوالي 8 سنوات، عن طريق فتاة من محافظة الشرقية تدعي سوزان وتوفاها الله العام الماضي، واستمرت الفكرة تزداد عاماً تلو الآخر حتى وصلت عدد الوجبات إلى 1500 وجبة يومية.
 
وأوضحت، إحدى المتطوعات، أنها تعمل على مساعدة المشاركين في المطبخ، مشيره إلي أنها تجربة رائعة وهي الشعور بالمشاركة في الخير.

 


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