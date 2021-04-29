اليوم السابع
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مصر تبدأ إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات بأفريقيا والشرق الأوسط.. إنفوجراف

الخميس، 29 أبريل 2021 02:30 م
مصر تبدأ إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات بأفريقيا والشرق الأوسط.. إنفوجراف مصر تبدأ إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات بأفريقيا

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شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، مراسم توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى إطار خطة الدولة لسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، حيث تم التوقيع بين شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات.
 
ويقام مجمع البتروكيماويات على مساحة 3,56 مليون متر بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتكلفة 7,5 مليار دولار، وهو من الركائز الأساسية بالمشروع القومى لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز.
 
ويعد الهدف من إنشاء المشروع هو إنشاء مجمع صناعى للتكرير، وتحقيق قيمة مضافة مرتفعة، وسد احتياجات السوق المحلية من البولى إيثلين والبولى بروبلين والبولى استر ووقود السفن، وخلق فرص تصديرية للمواد المنتجة، وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
 
مصر تبدأ إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات بأفريقيا
مصر تبدأ إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات بأفريقيا
إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات بأفريقيا
إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات بأفريقيا
 
الهدف من إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات بأفريقيا
الهدف من إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات بأفريقيا

بتروكيماويات

العين السخنة

مجمع البتروكيماويات بالعين السخنة

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