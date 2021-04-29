مصرع طفل وإصابة شخصين آخرين فى حريق شقة سكنية بالسويس

لقي طفل مصرعه وأصيب شخصين آخرين في حريق نشب في وحدة سكنية بالسويس، ونقل رجال الإسعاف أحد المصابين لمستشفى السويس العام لتلقي العلاج، بينما تلقى الآخر الخدمة العلاجية بمكان الحريق.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق في عقار بشارع أحمد عفيفي بقرية عامر في الجناين شمال السويس ودفعت إدارة الحماية المدنية بسيارتين إطفاء لموقع الحريق، كما دفع مرفق إسعاف السويس بإشراف الدكتور محمد طنطاوي مدير المرفق بـ 3 سيارات كتأمين طبي للحريق.

وأفاد الفحص بأن الحريق نشب في شقة بالدور الثاني في عقار مكون من 3 طوابق، وأخمد رجال الإطفاء الحريق قبل امتداده لباقي العقار.

وأسفر الحريق عن مصرع الطفل "مصطفى .م.م" 3 أعوام، كان داخل الشقة، بينما أصيب باختناق كلا من "عبدالرحمن .ع.ح" 22 عاما، و"أحمد .ش.م" 20 عاما، ونقل رجال الإسعاف المصاب الأول للمستشفى لتلقي العلاج بينما رفض الآخر وتلقي الخدمة الطبية والإسعافات الأولية بمكان الواقعة.