اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة سيدة صدمتهما سيارة فى حلوان

الخميس، 29 أبريل 2021 07:09 م
مصرع شخص وإصابة سيدة صدمتهما سيارة فى حلوان إسعاف -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه وأصيبت ربة منزل بعدما صدمتهما سيارة أثناء عبورهما طريق كورنيش حلوان، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق كورنيش حلوان بدائرة قسم شرطة حلوان، وانتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.
 
وبالفحص تبين إنه أثناء عبور شخص وربة منزل طريق كورنيش حلوان صدمتهما سيارة نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع الشخص وإصابة ربة منزل، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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