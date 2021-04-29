مشروع تطوير مستشفى كوم امبو المركزى بأسوان بتكلفة 460 مليون جنيه.. فيديو وصور

تواصل الدولة جهودها لإنطلاق مشروع التأمين الصحى الشامل ، كما تتابع الأجهزة المختصة الموقف التنفيذى للمشروعات الحيوية ومن ضمن المشروعات بأسوان مشروع تطوير مستشفى كوم أمبو المركزي ، وذلك فى إطار الجهود المتواصلة لتذليل المعوقات التى تواجه معدلات التنفيذ ، والمتابعة المستمرة للمشروعات الجارى تنفيذها بالقطاعات الحيوية .

وتجرى أعمال التطوير بمستشفى كوم أمبو المقرر الانتهاء منها فى منتصف العام القادم ، والتى تصل تكلفتها لنحو 460 مليون جنيه ، ويتم تنفيذ الأعمال على مرحلتين الأولى تضم إنشاء مبنى جديد أرضى و3 أدوار على مساحة إجمالية 9295 م2 ، وإنشاء خزان مياه وحريق ومبنى للقوى الكهربائية ومبنى للنفايات وبوابة رئيسية و 3 فرعية وأسوار ، فيما تضم المرحلة الثانية تطوير المبنى القائم حالياً أرضى ودورين بمساحة 9900 م2 ، لتضم المستشفى 18 عناية مركزة و2 عزل ، و 53 تخصصات لإقامة المرضى و 4 عزل و 4 غرف للعمليات وواحدة للطوارئ وأخرى عمليات صغرى ، و 15 عيادة خارجية وصيدلية ، و2 غرفة للكشف للإستقبال والطوارئ و 6 ملاحظة وجبس و3 فرز و 2 إنعاش ، بجانب5 غرف للأشعة و 5 معامل وبنك للدم / و 2 غرف للولادة الطبيعية بقسم النساء وغرفة للعمليات القيصرية ، و 15 غرفة للعناية المركزة وواحدة للعزل ، علاوة على 36 حضانة و 4 عزل ، و36 سرير للغسيل الكلوى و 2 عزل ، فضلاً عن سكن للأطباء والتمريض ومكاتب إدارية وخدمات متنوعة .

وتبذل الدولة جهودا كبيرة لإنطلاق مشروع التأمين الصحى الشامل والذى تأتى فيه محافظة أسوان ضمن المرحلة الأولى والتى تأتى تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير منظومة الرعاية والخدمة الصحية والإرتقاء بها لتقديمها بالجودة المطلوبة للمواطنين من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل لمحافظة أسوان العام الحالى ، وإحلال وتجديد وإنشاء 112 وحدة صحية و 11 مستشفى بتكلفة إجمالية تصل لحوالى 12.3 مليار جنيه شاملة التجهيزات والمعدات الطبية ،

من جهته أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، توجيهاته لنائبه أحمد شعبان للمرور الميدانى لمتابعة الأعمال الجارية داخل 11 مستشفى ، والتى تأتى ضمن هذا المشروع القومى بمبادرة "حياة كريمة" ، بجانب استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة 112 وحدة صحية بتكلفة إجمالية 12.3 مليار جنيه .

كما تم تجهيز 122 موقع لفتح الملفات الأسرية والفردية ، مما ساهم فى تسجيل 875 ألف مواطن حتى الآن للتمتع بالتغطية الصحية الشاملة والانتفاع بالخدمات الصحية المتميزة وذات الجودة العالية فور بدء التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة بالمحافظة .

وقد شدد نائب محافظ أسوان على مسئولى الشركات المنفذة بالجودة المطلوبة فى تنفيذ أعمال البنية التحتية لتتطابق مع كافة المواصفات والمعايير الفنية والقياسية وإجراءات الصحة والسلامة المهنية المطلوبة مع أهمية الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لضمان الإنتهاء من كافة الأعمال فى أقرب وقت .

واشار إلى أن هناك 50 وحدة صحية جاهزة للتشغيل التجريبى لها ، من إجمالى الـ 112 وحدة صحية ضمن المنظومة أيضاً ، وهو الذى يتواكب مع البدء فى تنفيذ التجهيزات الفنية والطبية لباقى الوحدات مع إستكمال منظومة الميكنة والتحول الرقمى من خلال وزارة الاتصالات .