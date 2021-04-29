اليوم السابع
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مريض نفسى بالمحلة يقتل والدته بسكين.. والمباحث تتمكن من ضبطه

الخميس، 29 أبريل 2021 01:35 ص
مريض نفسى بالمحلة يقتل والدته بسكين.. والمباحث تتمكن من ضبطه حبس -ارشيفية
الغربية فريق المحافظات

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أقدم شاب يعانى من اضطراب نفسى على قتل والدته بأن سدد لها طعنات نافذة أودت بحياتها، بمنطقة جلال الدين التابعة لقسم ثالث المحلة، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد هشام نوار مأمور قسم ثالث المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بمقتل سيدة داخل شقتها بمنطقة جلال الدين.

وانتقل الرائد محمد نصر رئيس مباحث القسم تحت إشراف اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية والعقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود وتبين قيام نجلها ويعانى من اضطرابات نفسية بطعنها عدة طعنات أودت بحياتها فى الحال، وتم القبض على المتهم واقتياده للقسم والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

 

 


مدير امن الغربية

المحلة

مستشفى المحلة العام

شاب يقتل والدته

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