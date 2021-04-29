مركز الجراحات الميكروسكوبية بجامعة الزقازيق يستقبل الجراحين من أنحاء العالم العربى

الشرقية - فريق المحافظات

قال الدكتور محمد الوحش أستاذ جراحة التجميل ومدير مركز الجراحات الميكروسكوبية بجامعة الزقازيق، إن المركز يستقبل العديد من الجراحين من مختلف أنحاء مصر والعالم العربى لتدريبهم على الجراحات الميكروسكوبية ، والتى تتضمن توصيل الأوعية الدموية الدقيقة التي يبلغ قطرها 1 ملي أو أقل، مما يسمح للجراحين بالعديد من التطبيقات المتقدمة فى تخصصاتهم المختلفة والتى كانت تعتبر سابقا من المعجزات واهم هذه التطبيقات هى نقل الأنسجة وإصلاح الأعصاب الدقيقة وزراعة الأعضاء .

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن جامعة الزقازيق تعد من أهم الأماكن على مستوى العالم فى هذا المجال، حيث أصبح اسمها معروفا على مستوى مختلف المستشفيات العالمية والمتخصصة فى هذا المجال.

وأشار مدير المركز إلى أن المركز يقوم بتدريب الجراحين فى مختلف الأعمار ومختلف الدرجات العلمية، بداية من النواب حتى الأساتذة والذين يرغبون في صقل مهاراتهم الجراحية الفريدة.

وأوضح الوحش أن العديد من العمليات الجراحية فى مجال الجراحات التكميلية والإصلاحية ومجال جراحات الوجه والفكين وجراحات اليد والأوعية الدموية وجراحات العظام ونقل الأعضاء لابد أن يمر جراحيها عبر هذه البوابة الخلاقة التي هي بالتأكيد تفتح هذا العالم لأفضل النتائج لإنقاذ وعلاج مرضاهم.

ولفت إلى أن سعادته تكون غامرة عند استقبال زملاء من الجراحين من مختلف البلدان العربية والإفريقية، ومختلف الجامعات والمستشفيات فى مصر لتدريبهم على الجراحات الميكروسكوبية ، وتزيد سعادتى لتقبل الجراحين السفر والإقامة ليتعلموا ويستفيدون من خبرات أساتذة المركز وقسم جراحة التجميل.

وقال إن المركز تم افتتاحه عام 1981 منذ 40 عام واعيد تطويره أكثر من مرة ليتماشى مع امكانيات العصر ويستقبل العديد من الجراحين العالميين فى زيارات شبه منتظمة لرفع كفاءة الجراحين القائمين على التدريب بالمركز وإجراء الجراحات النادرة والمعروفة بصعوبتها على مستوى العالم مما اسمر على رفع كفاءة الجراحين بالمركز والوصول مصاف المراكز العالمية.

قام المركز بتدريب أكثر من 1000 جراح فى هذه التخصصات ويقوم بعمل العديد من أنواع الدورات التدريبية كما يقوم بعلاج الكثير من المرضى الذين يحتاجون لهذه الجراحات داخل مستشفيات جامعة الزقازيق.

وأشار مدير المركز إلى أن الدورة مدتها 5 أيام متواصلة وتستوعب 10 متدربين جميعهم من الجراحين بمختلف التخصصات ، ويدفع الجراح أجر رمزى يعادل خمس تكلفتها فى أى مكان بالعالم، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من كلية الطب جامعة الزقازيق ويقوم بالتدريب أساتذة جراحة التجميل ومعاونيهم.

وقالت الدكتورة سارة عمر: أنا مدرس مساعد جراحة تجميل بكلية الطب جامعة المنيا ولم أحظى بأى نوع من التدريبات على الجراحات الميكروسكوبية والتى تساعد الجراح فى تحسين مهاراته الجراحية بشكل عام ، بالإضافة إلى أنها تعتبر فرع متطور فى عالم الطب لانه يوجد حلول للمشاكل المرضية فى بعض الحالات والتى لم تتوفر فى جراحات التبسط من الجراحات الميكروسكوبية.

وأضاف الدكتور محمد الشماع مدرس جراحة الوجه والفكين بكلية طب الأسنان جامعة بنى سويف أحد الأطباء الحاصلين على الدورة: حضرت للتدريب بالمركز لانه مميز بتقديم خدمات التدريب العملى والنظرى على إجراء الجراحات الميكروسكوبية على فئران التجارب بما يحاكي الواقع البشرى وقدم الشكر لمدير المركز والذي يذلل جميع العقبات المتدربين ليحصلوا أكبر فائدة تضاف لخبراتهم.

وقال الدكتور شادى على دارس دكتوراه في جراحة الوجه والفك والتجميل جامعة الإسكندرية، إن المركز يتمتع بسمعة قوية فى تعليم الأطباء الجراحات الميكروسكوبية فى مختلف التخصصات الجراحية، حيث يشترط القسم بطب الإسكندرية بضرورة الحصول على الدورة التدريبية خلال فترة دراسة الدكتوراه ويعد مركز الزقازيق هو الأول لكل أفراد القسم فى تعليم هذه المهارات.

أما الدكتور أحمد نور الدين طبيب مقيم بقسم جراحة التجميل بمستشفيات جامعة الزقازيق واحد الحاصلين على الدورة قال : استفدت بالعديد من المهارات الجراحية فى الجراحات الميكروسكوبية التي يصعب تعليمها فى مصر والشرق الأوسط لأن المركز يعد من أكبر المراكز فى هذا التخصص وينافس المراكز العالمية بشهادة الوافدين والمبعوثين بمختلف الدول.



























