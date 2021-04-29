اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: حملات لرصد مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية

الخميس، 29 أبريل 2021 01:43 م
محافظ كفر الشيخ: حملات لرصد مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تشهد قرى ومراكز محافظة كفر الشيخ، حملات لرصد البناء المخالف، والتعدى على الأراضى الزراعية  وأملاك الدولة، إضافية لرصد وحدة الجو مكانية لأعمال التعدى، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لمحاولة بعض الأهالى التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مستغلين فترة الإجازة الممنوحة من الدولة للموظفين بدء من اليوم الخميس حتى يوم الإثنين المقبل.

 

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن والوحدات المحلية بمتابعة على مدار الساعة من خلال الحملات أى تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مشيداً بوحدة المعلومات الجو مكانية التى ترصد على مدار الساعة أى تعديات، ويتم إبلاغ رؤساء المدن والوحدات المحلية والأجهزة المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 

 

 


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