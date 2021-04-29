محافظ كفر الشيخ: توريد 62133 طنا و955 كيلو قمح للصوامع والشون حتى الآن

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون المحافظة، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2021 حتى صباح اليوم 62133 طنا و955 كيلو قمح محلي، مشيراً إلى أن المساحة التي تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة 130 ألف فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتى تقدر بـ 232 ألف فدان، لافتاً أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هذا العام 20 شونة وصومعة، ونقاط تجميع.

وأكد محافظ كفر الشيخ على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، أثناء أعمال الفرز والاستلام وتحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع وممثلين عن الشركات المسوقة وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.



ووجه محافظ كفر الشيخ، المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة الزراعة، بمتابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقاً لأسعار التوريد وفقاً لدرجة النظافة المحددة، حيث تم تحديد سعر القمح درجة نظافة 22.5 بــ 705 جنيه مصرى ودرجة 23 بمبلغ 715 جنيه مصرى ودرجة 23.5 بقيمة 725 جنيها، لجميع الأصناف المنتجة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.



ووجه محافظ كفر الشيخ، بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف كافة مستحقاتهم وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام، كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.