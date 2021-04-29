محافظ القليوبية: 235 سرير رعاية مركزة لاستقبال مصابى كورونا وفرق متابعة ميدانية

القليوبية إبراهيم سالم

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، استعدادات المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتنسيق بين الصحة والتأمين الصحي ومستشفى الجامعة في نقل المصابين بفيروس كورونا.

وأكد محافظ القليوبية، فى بيان له على أنه تم زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة المخصصة لحالات كورونا بجميع مستشفيات المحافظة لتصبح 235 سريرا بزيادة حوالى 70 سريرا، كما تم تشغيل الرعاية المركزة بمستشفى حميات بنها بقوة 33 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى ما تم من تطوير للأقسام الداخلية، مضيفا أنه تم زيادة القدرة السريرية بمستشفى صدر المرج بعد انتهاء أعمال التطوير لتصبح بقوة 200 سرير داخلي و18 سرير رعاية مركزة.

وشدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية في المستشفيات والتأمين الصحي، موجها رؤساء المدن بتنظيم حملات على مواقف السيارات للتأكد من إلتزام سائقي السيارات والركاب بارتداء الكمامات.

كما وجه "الهجان"، بالتعاون بين مديرية الصحة والتأمين الصحي والمستشفى الجامعى، خلال نقل الحالات الطارئة لإنقاذ مرضى فيروس كورونا، والتنسيق بينهم أثناء نقل الحالات للمستشفيات فى الأماكن التى تستوعب الحالات، كما شدد على توفير أسطوانة أكسجين خلال نقل الحالات عبر سيارات الإسعاف، وتقديم كل الخدمات الطبية للمرضى أو من هم بالعزل المنزلى، بالإضافة لتعاون نقابة الأطباء بالمحافظة.

وعلى هذا النحو أكد محافظ القليوبية، على ضرورة تشكيل فرق مرور مشتركة مع ديوان المحافظة ومجالس المدن للمرور على المنشآت الخاصة والمطاعم والمحلات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث ناشد مواطني القليوبية اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية والإلتزام بعدم التواجد بالأماكن المغلقة وتطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وتطهير الأيدي باستمرار، مهيبا بأصحاب المطاعم والمحلات بتطبيق كافة الإجراءات اللازمة لمنع تكدس المواطنين، والتأكد من الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تعرض المنشآت للعقوبات الواردة فى قرارات مجلس الوزراء.

كما أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم ( 01220055008) بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (114) أو رسائل الواتس آب ((01119992624- -01555573040).

وفى هذا الإطار، أكد الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة على المتابعة المستمرة من قبل المديرية لتوفير أسطوانات الأكسجين وملئ التنكات، كما شدد على وضع تغطية التنكات بمظلات لحمايتها، واستمرار التواصل بين مديرية الصحة والمستشفيات وغرفة العمليات بالمحافظة، قبل وأثناء وصول الأسطوانات للمستشفيات، ومتابعة الإدارة الهندسية المستمرة لكفاءة الإسطوانات.

وأضاف، أنه تم تشكيل فرق متابعة لحالات العزل المنزلى للمتابعة الميدنية والتليفونية على مستوى الإدارات والوحدات الصحية وقياس نسبة الأكسجين وتحويل الحالات ذات الخطورة للمستشفيات، إلى جانب توفير مخزون إستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية.