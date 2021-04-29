اليوم السابع
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محافظ القليوبية: استغلال قطع أراضى ببنها لإقامة مشروعات خدمية واستثمارية

الخميس، 29 أبريل 2021 10:02 ص
محافظ القليوبية: استغلال قطع أراضى ببنها لإقامة مشروعات خدمية واستثمارية محافظ القليوبية خلال الاجتماع
القليوبية إبراهيم سالم

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عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا لمناقشة استغلال عدد من قطع الأراضي كفرص استثمارية لإقامة مشروعات عليها، سواء كانت مشروعات خدمية أو استثمارية ومناقشة آليات الاستغلال الأمثل لكل الموارد المتاحة والأصول بمدينة بنها بشكل اقتصادي لتعظيم العائد منها.

وأوضحت المحافظة فى بيان لها، أنه خلال الاجتماع ناقش المحافظ استغلال قطعة أرض على مساحة 1800 متر٢ بجوار مستشفى الرمد بمدينة بنها لإقامة مشروع استثماري عليها يسهم في زيادة إيرادات صندوق خدمات المحافظة، كما تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة تخصيص أرض السلخانة بمركز بنها قرب قرية الرملة لإقامة مركز طبي كبير يخدم المواطنين بهذه المنطقة لتخفيف الضغط على المركز الطبي الرئيسي بمدينة بنها نظرا للزيادة السكانية بالمدينة.

كما بحث المحافظ، إمكانية استغلال عدد من قطع الأراضي بمدن المحافظة المختلفة، لإقامة مشروعات إسكان اجتماعي عليها واستغلال عدد من المباني لتأجيرها بحق الانتفاع وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية نحو بذل كل الجهود لرفع كفاءة استغلال الأصول بالشكل الأمثل.

وحضر الاجتماع كل من الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، ورئيس مدينة بنها، ووكيل وزارة الصحة، ومدير عام إدارة الاستثمار.


اخبار القليوبية

محافظ القليوبية

استغلال قطع الأراضي ببنها

بنها

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