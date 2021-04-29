محافظ الفيوم ومدير الأمن يقودان حملة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

الفيوم رباب الجالى

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، مساء اليوم، عدداً من المناطق والأحياء بمدينة الفيوم، موجهاً اللواء رمزى المزين مدير الأمن بتكثيف الحملات المكبرة لرفع الإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حسم، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن.

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ شملت شوارع السنترال، وأحمد شوقي، وبطل السلام، ومناطق الشيخ حسن، والساحة الشعبية، وحى جنوب، والشيخ شرف الدين، والصوفي، والشيخ سالم، لافتاً إلى رصد عدد من المقاهى تقدم الشيشة بالمخالفة للمواطنين.

ووجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم بتشكيل 4 فرق للقيام بحملات مكبرة بجميع أحياء المدينة، لرفع إشغالات المحال التجارية وغلق المقاهى المخالفة التى تقدم الشيشة للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق، والمرور.

وأضاف، أن المحافظ ومدير الأمن ترأسا حملة مكبرة بميدان المسلة للتأكد من التزام سائقى وركاب سيارات الأجرة بارتداء الكمامة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة، لافتاً إلى تحرير عدد من الغرامات للمخالفين.