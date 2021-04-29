اليوم السابع
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محافظ الشرقية يأمر بصيانة أعمدة الإنارة بالطرق المؤدية لقرية كرديدة بمنيا القمح

الخميس، 29 أبريل 2021 10:57 ص
محافظ الشرقية يأمر بصيانة أعمدة الإنارة بالطرق المؤدية لقرية كرديدة بمنيا القمح صيانة أعمدة الإنارة
الشرقية - فريق المحافظات

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أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح بسرعة إجراء الصيانة العاجلة لأعمدة الإنارة بالطرق المؤدية لقرية كرديدة بنطاق المركز لرفع مستوى الإنارة بالطريق للقرية أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وعلي الفور قام رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع مسؤولي الإنارة برئاسة المركز بسرعة إجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة المتهالكة وتركيب كشافات ليد جديدة وإستعدال الأعمدة المائلة واستبدال الأسلاك الكهربائية المتهالكة لرفع مستوى الإنارة بالقرية حرصآ على أرواح المواطنين.

يأتى ذلك في إطار متابعة محافظ الشرقية لشكاوي المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة والعمل على حلها فى أسرع وقت لتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وكان "واتس آب" محافظ الشرقية قد تلقى شكوى من أهالي قرية كرديدة بنطاق مركز منيا القمح، بسبب عدم إضاءة أعمدة الإنارة بالطرق الرئيسية المؤدية للقرية أمام حركة السيارات وعبور، ما يشكل خطرا على أرواحهم.

قدم الأهالي الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذى لسرعة الاستجابة لشكواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت لتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.


محافظ الشرقية

صيانة أعمدة الإنارة

الطرق

قرية كرديدة

منيا القمح

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