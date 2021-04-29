اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 أبريل 2021 11:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة القليوبية تضع خطة لتطوير منظومة النقل الجماعي

الخميس، 29 أبريل 2021 10:43 ص
محافظة القليوبية تضع خطة لتطوير منظومة النقل الجماعي محافظ القليوبية خلال الاجتماع
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المحافظة عازمة على إيجاد حلول جذرية وغير تقليدية لجميع مشكلات النقل الداخلي، مشيرا إلى إعداد دراسة متكاملة لتفعيل مشروع النقل الجماعي بشكل جديد داخل القليوبية، من خلال تطبيق منظومة جديدة تساهم في ايجاد حلول جذرية لجميع مشكلات النقل الداخلي وتخفيفا للعبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وأوضحت المحافظة، فى بيان لها، أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقده لمناقشة تطوير مشروع النقل الجماعي بالمحافظة، وسد عجز عدد من الخطوط الحيوية التي يحتاجها المواطنون للتنقل من مكان لآخر خصوصا في المسافات الطويلة عن طريق التعاقد لشراء أوتوبيسات جديدة لتخفيف المعاناة عن كاهل الناس وخصوصا طلاب المدارس والجامعات.

وأشار، إلى أنه سيتم إنشاء خطوط جديدة وإعطاء الأولوية للخطوط التي تعاني من العجز في السيارات ومراعاة التخفيف عن المواطنين من خلال تخفيض سعر التذكرة وتقديم خدمة متميزة لأبناء القليوبية.

حضر الاجتماع كل من الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، ومحمد الهادي مدير مشروع المواقف ومدير مشروع النقل الداخلي.


اخبار القليوبية

مرفق النقل الداخلى

النقل الداخلى بالقليوبية

خطوط النقل الداخلى بالقليوبية

محافظ القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القليوبية: استغلال قطع أراضى ببنها لإقامة مشروعات خدمية واستثمارية

الخميس، 29 أبريل 2021 10:02 ص

محافظ القليوبية يتابع أعمال تنفيذ ممشى النيل ببنها

الأربعاء، 28 أبريل 2021 01:31 م

محافظ القليوبية: ضبط 1109 شيشة وتحرير 920 مخالفة عدم ارتداء كمامة وغلق 64 مقهى

الأربعاء، 28 أبريل 2021 10:51 ص

وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يستعرضان مشروعات تطوير الريف المصرى

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 02:05 م

محافظ القليوبية: ضبط 888 شيشة وتحرير 720 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة وغلق 51 مقهى

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 11:29 ص

محافظ القليوبية: الانتهاء من مرسى قصر محمد على بشبرا الخيمة وتسليمه مايو المقبل

الإثنين، 26 أبريل 2021 11:18 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة