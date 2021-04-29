محافظة القليوبية تضع خطة لتطوير منظومة النقل الجماعي

القليوبية إبراهيم سالم

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المحافظة عازمة على إيجاد حلول جذرية وغير تقليدية لجميع مشكلات النقل الداخلي، مشيرا إلى إعداد دراسة متكاملة لتفعيل مشروع النقل الجماعي بشكل جديد داخل القليوبية، من خلال تطبيق منظومة جديدة تساهم في ايجاد حلول جذرية لجميع مشكلات النقل الداخلي وتخفيفا للعبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وأوضحت المحافظة، فى بيان لها، أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقده لمناقشة تطوير مشروع النقل الجماعي بالمحافظة، وسد عجز عدد من الخطوط الحيوية التي يحتاجها المواطنون للتنقل من مكان لآخر خصوصا في المسافات الطويلة عن طريق التعاقد لشراء أوتوبيسات جديدة لتخفيف المعاناة عن كاهل الناس وخصوصا طلاب المدارس والجامعات.

وأشار، إلى أنه سيتم إنشاء خطوط جديدة وإعطاء الأولوية للخطوط التي تعاني من العجز في السيارات ومراعاة التخفيف عن المواطنين من خلال تخفيض سعر التذكرة وتقديم خدمة متميزة لأبناء القليوبية.

حضر الاجتماع كل من الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، ومحمد الهادي مدير مشروع المواقف ومدير مشروع النقل الداخلي.