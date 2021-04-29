محافظة القاهرة: توسعة الطريق أمام منطقة كوم غراب بمصر القديمة بعد إزالتها

كتب سيد الخلفاوى

أكدت محافظة القاهرة أنه سيتم توسعة الطريق المار بمنطقة كوم غراب والذى يربط بين الكورنيش ومنطقة متحف الحضارات، وعين الحياة ومحور الحضارات، بمنطقة عين الصيرة والتى يتم تطويرها بالكامل.

وأضافت محافظة القاهرة أنه تم الانتهاء من إخلاء منطقتى كوم غراب والسحيلة بحى مصر القديمة، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية، وتوفير سكن ملائم للسكان، حيث تم تسليم السكان وحدات مجهزة ومفروشة بمشروعات الأسمرات والمحروسة.، بالإضافة إلى إعادة استغلال المنطقة وتطويرها بما يتناسب مع أعمال التطوير الجارية بالفسطاط وإعادة الرونق الحضارى لها.

وانتهت الدولة من تطوير 312 منطقة من المناطق غير الآمنة، من إجمالى 357 منطقة غير آمنة، بتكلفة 39 مليار جنيه، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تطوير كافة المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية، منتصف عام 2021، وعقب ذلك سيتم البدء فى تطوير المناطق غير المخططة والأسواق العشوائية، حيث تم وضع خطة خلال 10 سنوات للانتهاء من كافة المناطق غير المخططة.

يذكر أنه يتم إزالة 730 عقار بمنطقة بطن البقرة العشوائية بحى مصر القديمة، ومن المقرر نقل 2000 أسرة وتغيير حياتهم للأفضل بعد نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات، وجميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل لها المواطنين مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم (وحدات صحية .. مركز شباب .. مدارس).