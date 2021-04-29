محافظة الإسكندرية: استمرار غلق جميع الشواطئ والمتنزهات خلال شم النسيم

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لرفع درجة الاستعداد القصوى فى جميع القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين خلال أعياد شم النسيم، مع متابعة تنفيذ حملات الإجراءات الاحترازية بكل حزم وصرامة، والالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد غلق المحال والمطاعم، مؤكدا أنه سيتم التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهى التى تخالف تطبيق قرارات الإجراءات الاحترازية وغلقها فوراً، والاستمرار فى غلق جميع الشواطئ والمتنزهات خلال موسم شم النسيم، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا لانتشار فيروس كورونا.

وناشد "الشريف" فى بيان له اليوم، المواطنين بتوخى الحذر والاستمرار فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وخاصة خلال هذه المرحلة التى تشهد تزايداً متسارعاً فى تسجيل أعداد المصابين، مؤكدا ضرورة تطبيق القرارات الصادرة بمنع إقامة أى احتفالات أو فعاليات جماهيرية.

ووجه الشريف، مديرية التموين بالعمل على مدار 24 ساعة، للعمل على توفير السلع، التى يشتد الطلب عليها مثل الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة والبيض واللحوم، وكذلك المرور على المخابز للتأكد من قيامها بإنتاج كامل حصتها من الدقيق.

وشدد محافظ الإسكندرية، على الأجهزة الرقابية والمعنية بالأحياء للقيام بحملات مشتركة للمرور على منافذ البيع والمحلات والأسواق للتأكد من صلاحية السلع والبضائع للاستهلاك الآدمي، وضبط وإعدام ما هو غير صالح منها حفاظاً على الصحة العامة للجمهور واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ووجه اللواء الشريف، على رؤساء الأحياء ومديرية الطب البيطري، لتكثيف حملات التفتيش على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة ومجازر الدواجن ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها .

وأكد المحافظ، على شركة النظافة بتكثيف أعمالها خلال فترة الأعياد لتحقيق مستوى النظافة الذى يليق بعاصمة مصر الثانية، مشدداً على رؤساء الاحياء وإدارة الرصد البيئى بالتدخل السريع فى حاله وجود أى تقصير ، مضيفاً بأنه تم التأكيد على عمل الصيانات اللازمة للمسطحات الخضراء وأعمدة الإنارة بجميع الأحياء ، ورفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات العامة والمركزية والنوعية للتعامل مع الحالات الطارئة وتواجد جميع التخصصات من الأطباء وهيئة التمريض وتوفير جميع الأدوية والمستلزمات وكذلك أكياس الدم والتعامل مع جميع المرضى على أكمل وجه.

هذا وتستمر غرفة عمليات المحافظة فى تلقى الشكاوى والبلاغات على مدار اليوم على أرقام تليفونات (034234131_ 034234132 _034234133_034234134_034234135 _ 034234136 _034234137) أو الخط الساخن من أى تليفون أرضى 114.

كما قدم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والشعب المصرى بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

وهنأ عمال مصر عامة وعمال الإسكندرية خاصة، مؤكدا أنهم سبيل الأمة للتقدم والرقي، وأن العمل هو الركيزة الأساسية لنهضة الشعب وتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات.

وأعرب المحافظ عن تقديره واحترامه لعمال مصر الأوفياء الذين يخلصوا فى أعمالهم، ولم يبخلوا بجهدهم وعرقهم من أجل الوطن، وساهموا فى دفع عجلة الإنتاج بالبلاد؛ مؤكدا أن عمال مصر نموذج يحتذى به فى العمل والإخلاص على مر التاريخ فقد أثبتوا للعالم قدرتهم على البذل والعطاء والجد والاجتهاد من أجل وطنهم.

وأكد المحافظ، أن مصر فى حاجة إلى تفانى أبنائها فى العمل كلا فى موقعه، فإن الأمم لا تبنى ولا تتقدم إلا بعزيمة وإخلاص وعطاء أبنائها، وأننا نجدد العهد والوعد بأن نبذل المزيد من الجهد والعطاء لينعم الشعب المصرى العظيم بمستقبل مزدهر ومزيد من الخير والرخاء والسلام.