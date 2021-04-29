محافظا دمياط والمنيا يتابعان تركيب خزانات وتنكات أكسجين بمستشفيات الصدر

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم تركيب خزانى للأكسجين لمستشفتى الحميات والأمراض الصدرية بسعة 11 الف لتر للخزان الواحد.
ونوهت المحافظ إلى أن ذلك سيساهم وبشكل كبير فى دعم المستشفيين من ناحية زيادة تدفق الأكسجين السائل إلى المرضى خاصة المصابين بفيروس كورونا، وفقاً لخطة وزارة الصحة والسكان بتوفير مخزون كافٍ من الأكسجين الطبى بالمستشفيات حفاظًا على صحة المرضى.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن هناك تكاتف للجهود بين المحافظة والوزارة لدعم القطاع الصحى بدمياط، بما يحقق تقديم خدمات طبية آمنة وفعالة للمرضى بشكل عام ومجابهة أزمة كورونا بشكل خاص.
كما تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال توريد وتركيب تنكات أكسجين إضافية بمستشفى الصدر ، كما تفقد موقع إنشاء غرفة الأشعة المقطعية، ضمن أعمال تطوير المستشفى، وذلك فى إطار دعم وزارة الصحة للمنظومة الصحية بالمحافظة.
رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، وفريق أعمال تركيب التنكات.
أكد المحافظ، أن القيادة السياسية تولى المحافظة أهمية قصوى من خلال دعم المنظومة الصحية بها، بكافة جوانبها، وتوفير كافة المستلزمات والأجهزة التى يتم من خلالها مواجهة الظروف التى تمر بها البلاد لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.
و ناشد محافظ المنيا المواطنين بعدم التجمع وبخاصة أمام المستشفيات، لمرافقة ذويهم، مؤكداً أن الفرق الطبية تعمل بكامل طاقتها من أجل تقديم خدمة صحية متكاملة دون التفرقة بين مريض وأخر، موجهاً بضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لمجابهة فيروس "كورونا، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 20 مستشفى داخل المحافظة، لاستقبال حالات كورونا، حيث تعمل بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.
من جانبه قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، إنه تم توريد تنكى أكسجين إضافيين لمستشفى الصدر والحميات بسعة 11الف لتر ،ليصبح بكل مستشفى 2 تنك احدهما6 الاف والثانى 11 الف، وذلك فى إطار دعم وزارة الصحة للقطاع الطبى بالمحافظة.
وأضاف وكيل وزارة الصحة أن مستشفى الصدر بها 53 سرير رعاية، منهم 9 تنفس، ومستشفى الحميات بها عدد 24 سرير عناية وجارى الانتهاء من تطوير المبنى الثانى بسعة 80 سريرا.
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