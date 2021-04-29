لو حابب تخرج دلوقتى.. شاهد الحركة المرورية أعلى كوبرى أكتوبر.. بث مباشر

كتب بهجت أبو ضيف

قدم اليوم السابع، بثا مباشرا من أعلى كوبري أكتوبر بالقاهرة، لرصد الحركة المرورية، صباح اليوم الخميس، وتبين وجود انتظام وسيولة في حركة السر، خاصة أن اليوم الخميس، إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء، كما انتظمت حركة المرور بطريق الكورنيش القادم من ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، ومنطقة المظلات، إلى ميدان التحرير، وحلوان، والمعادي، والاتجاه الآخر القادم من حلوان إلى ميدان التحرير، وطريق إسكندرية الزراعي.

عززت، اليوم الخميس، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.