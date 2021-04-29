بيروت (أ ش أ)

أصدرت السلطات اللبنانية اليوم قرارا بحظر دخول المسافرين القادمين من الهند والبرازيل إلى لبنان ابتداء من 3 مايو المقبل، على أن يقتصر دخولهم استنادا إلى آلية الإقامة فى بلد آخر لمدة لا تقل عن 14 يوما قبل القدوم إلى لبنان.