أصدرت السلطات اللبنانية اليوم قرارا بحظر دخول المسافرين القادمين من الهند والبرازيل إلى لبنان ابتداء من 3 مايو المقبل، على أن يقتصر دخولهم استنادا إلى آلية الإقامة فى بلد آخر لمدة لا تقل عن 14 يوما قبل القدوم إلى لبنان.
وجاء قرار السلطات اللبنانية فى ضوء التوصية التى وضعتها أمس الأربعاء، لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا التابعة لرئاسة الحكومة، في ظل التفشى الوبائى للفيروس فى الهند والبرازيل وظهور سلالات وبائية جديدة منه فى البلدين.
وعممت مديرية الطيران المدنى اللبنانى على جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية العاملة فى مطار رفيق الحريرى الدولى ببيروت، بوقف نقل الركاب من الهند والبرازيل، والتقيد بمضمون القرار وتطبيقه على الركاب الذين يصلون اعتبارا من 3 مايو المقبل.
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