كيت ميدلتون والأمير وليام يحتفلان بالذكرى العاشرة لزفافهما بصور رومانسية

ريهام عبد الله

احتفلت كيت ميدلتون والأمير وليام، دوقة ودوق كامبريدج، بالذكرى العاشرة لزفافهما، عبر نشر صور رومانسية حديثة لهما، تم التقاطها هذا الأسبوع، عبر حساب دوق ودوقة كامبريدج الرسمى عبر تويتر.

وعلق الحساب على الصور :" تم التقاط الصور بداية هذا الأسبوع، للاحتفال بالذكرى العاشرة لزفاف دوق ودوقة كامبريدج".



كيت ميدلتون والأمير وليام



دوقة ودوق كامبريدج

وظهر الأمير وليام فى صورة وهو يحتضن كيت ميدلتون بصورة حانية، فيما بدت السعادة على كليهما، وتبسما بينما نظرا للكاميرا، وارتدت دوقة كامبريدج، فستان رقيق باللون اللبنى الفاتح، فيما أسدلت خصلات شعرها المتموجة بشكل أنيق، واعتمدت مكياج هادئ لالتقاط الصور.



كيت ميدلتون والأمير وليام

ومن جهة أخرى ارتدت كيت ميدلتون دوقة كامبريدج، أقراط أذن مصنوعة من اللؤلؤ، والتى استعارتها من مجموعة مجوهرات الملكة اليزابيث إليزابيث الثانية، تكريما لملكة بريطانيا فى عيد ميلادها الـ95، واستعارت كيت ميدلتون، البالغة من العمر 39 عامًا، أقراط مرصعة بالماس واللؤلؤ من الملكة اليزابيث، والتي ارتدتها لأول مرة للاحتفال بيوبيلها الفضى في عام 1977، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.