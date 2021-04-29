كيت ميدلتون والأمير وليام يحتفلان بالذكرى العاشرة لزفافهما بصور رومانسية

احتفلت كيت ميدلتون والأمير وليام، دوقة ودوق كامبريدج، بالذكرى العاشرة لزفافهما، عبر نشر صور رومانسية حديثة لهما، تم التقاطها هذا الأسبوع، عبر حساب دوق ودوقة كامبريدج الرسمى عبر تويتر.
وعلق الحساب على الصور :" تم التقاط الصور بداية هذا الأسبوع، للاحتفال بالذكرى العاشرة لزفاف دوق ودوقة كامبريدج".
كيت ميدلتون والأمير وليام
دوقة ودوق كامبريدج
وظهر الأمير وليام فى صورة وهو يحتضن كيت ميدلتون بصورة حانية، فيما بدت السعادة على كليهما، وتبسما بينما نظرا للكاميرا، وارتدت دوقة كامبريدج، فستان رقيق باللون اللبنى الفاتح، فيما أسدلت خصلات شعرها المتموجة بشكل أنيق، واعتمدت مكياج هادئ لالتقاط الصور.
كيت ميدلتون والأمير وليام
ومن جهة أخرى ارتدت كيت ميدلتون دوقة كامبريدج، أقراط أذن مصنوعة من اللؤلؤ، والتى استعارتها من مجموعة مجوهرات الملكة اليزابيث إليزابيث الثانية، تكريما لملكة بريطانيا فى عيد ميلادها الـ95، واستعارت كيت ميدلتون، البالغة من العمر 39 عامًا، أقراط مرصعة بالماس واللؤلؤ من الملكة اليزابيث، والتي ارتدتها لأول مرة للاحتفال بيوبيلها الفضى في عام 1977، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.
كما ارتدت كيت ميدلتون، الأقراط الجذابة إلى جانب معطف أنيق من دولتشى أند جابانا، مع أزرار ذهبية على المعطف، عندما انضمت إلى زوجها الأمير وليام، فى زيارة لمركز تدريب طلابى على الطيران.
والزيارة، التي تمت في عيد ميلاد الملكة اليزابيث الـ 95، جاءت تكريماً لدوق إدنبرة الراحل الأمير فيليب، الذي كان العميد الجوي الفخري رئيسًا للسرب لمدة 63 عامًا قبل أن تتولى كيت منصب القائد العام في عام 2015.
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